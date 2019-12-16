Ankaragücü maçı sonrası yayıncı kuruluşa beraber röportaj veren ve sorumluluğu üzerine alan Galatasaraylı kaptanlar düğmeye bastı.

Muslera, Selçuk ve Donk artık ipleri eline alacak, daha fazla inisiyatif sahibi olacak. Bu üçlünün önderliğinde takımın bir arada olup kenetlenmesi sağlanacak. Teknik kadronun da yaşanan bu gelişmeden memnun olduğu öğrenildi.