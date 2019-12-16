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HaberlerGalatasaray Haberleri Kaptanlar düğmeye bastı
16.12.2019 - 08:00 |

Kaptanlar düğmeye bastı

Galatasaray'da Muslera, Selçuk ve Donk artık ipleri eline alacak, daha fazla inisiyatif sahibi olacak.

Kaptanlar düğmeye bastı

Ankaragücü maçı sonrası yayıncı kuruluşa beraber röportaj veren ve sorumluluğu üzerine alan Galatasaraylı kaptanlar düğmeye bastı.

Muslera, Selçuk ve Donk artık ipleri eline alacak, daha fazla inisiyatif sahibi olacak. Bu üçlünün önderliğinde takımın bir arada olup kenetlenmesi sağlanacak. Teknik kadronun da yaşanan bu gelişmeden memnun olduğu öğrenildi.

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