Karius’a özel tebrik

Serdar Özkan’a gol şansı tanımadığı pozisyonda siyah-beyazlı takımı ayakta tutan Alman file bekçisinin maçtan sonra teknik heyet ve futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları tarafından özel olarak tebrik edildiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı yönetimin bir süredir devre arasında takımdan ayrılabileceği ileri sürülen Loris Karius’u kendisi istemediği sürece kadroda tutacağı da belirtildi. Sezonu Alman eldivenle bitirmenin hesaplarını yapan yönetimin, kaleci arayışı içinde de olmadığı ifade edildi.