Kasımpaşa -Beşiktaş: 2-3

Beşiktaş, Süper Lig'de 14. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı Beşiktaş 3-2 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 39. dakikada Caner Erkin, 72. dakikada ve 90+5. dakikada Umut Nayir kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 24. dakikada Mustafa Pektemek ve 56. dakikada Koita attı. Kasımpaşa'da 17. dakikada Karim Hafez gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Beşiktaş 27 puanla 2. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 12 puanla 15. sırada kaldı.

Önemli pozisyonlar

25. dakikada Kasımpaşa'da Mustafa Pektemek ağları buldu ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı, VAR odasında inceleme yapıldı. Sonrasında gol kararı çıktı

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Ekrem Kan, Ali Saygın Ögel

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Hajradinovic (Dk. 90 5 Uğurcan Yazğılı), Quaresma (Dk. 88 Khalili), Heintz, Mustafa Pektemek (Dk. 76 İlhan Depe), Koita

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 72 Lens), Hutchinson, Elneny (Dk. 84 Güven Yalçın), Diaby (Dk. 60 Umut Nayir), Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 24 Mustafa Pektemek, Dk. 56 Koita (Kasımpaşa), Dk. 39 Caner Erkin, Dk. 71 ve 90 5 Umut Nayir (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 15 Hafez (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 32 Koita, Dk. 76 İlhan Depe, Dk. 90 6 Ben Youssef (Kasımpaşa), Dk. 33 Hutchinson, Dk. 45 3 Burak Yılmaz, Dk. 57 Elneny, Dk. 67 Roco, Dk. 90 Gökhan Gönül (Beşiktaş)

Maçtan dakikalar

15. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Serbest vuruşu hızlı kullanan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, sol çaprazdan pasını Hutchinson'a verdi. Hutchinson, ceza yayı önünde Hafez'den topu kurtardıktan sonra yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, Hafez'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

24. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Popov'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan kısa pasında Koita, kale alanında topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Karius'tan döndü. Ardından topu önünde bulan Mustafa Pektemek'in sol çaprazdan boş kaleye şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak maçın hakemi Arda Kardeşler, Koita'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü vermedi. Daha sonra yapılan VAR incelemesinin ardından Arda Kardeşler golü geçerli saydı: 1-0

39. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Caner Erkin'in altıpasın solunda bekletmeden sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-1

45 2. dakikada Gökhan Gönül'ün kafayla ceza sahasına gönderdiği topu Ben Youssef uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topa Caner Erkin'den önce Kasımpaşa savunması müdahale etti. Seken topu önünde bulan Elneny'nin penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

50. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Quaresma, pasını sol kanattaki Koita'nın koşu yoluna gönderdi. Koita'nın ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Karius, meşin yuvarlağı sağ direğin yanından kornere çeldi.

56. dakikada Kasımpaşa maçta tekrar üstünlüğü sağladı. Ani gelişen atakta topla buluşan Quaresma, kendi yarı sahasından pasını Hajradinovic'e verdi. Bu oyuncunun soldan ortasında Koita'nın arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

58. dakikada ev sahibi takım üçüncü gole çok yaklaştı. Elneny'den topu kapan Hajradinovic, Koita ile verkaç yaptıktan sonra pasını savunmanın arkasına sarkan Mustafa Pektemek'e verdi. Kaleci Karius ile karşı karşıya kalan Mustafa'da önce araya giren Vida, meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

71. dakikada Beşiktaş skoru 2-2'ye getirdi. Gökhan Gönül'ün ceza sahası içinde sağda yerden ortasında kaleci Fatih Öztürk topa müdahale edemedi. Umut Nayir'in arka direkte uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti.

89. dakikada Beşiktaş önemli bir pozisyondan faydalanamadı. Lens'in sağdan ortasında kaleci Fatih Öztürk'ten seken topu önünde bulan Umut Nayir'in ceza yayı içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90 5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Lens, Heintz'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun altıpasın içine çevirdiği topa ön direkte dokunan Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesine göre lacivert-beyazlı takımın karşısına tek değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine Pedro Rebocho'ya görev verdi.

Avcı, Kayserispor'u 4-1 yenen kadrodaki Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Abdoulay Diaby'i Kasımpaşa maçında da görevlendirdi.

Rebocho bir maç sonra 11'de

Siyah-beyazlı takımın Portekizli oyuncusu Pedro Rebocho, bir maç sonra ilk 11'de görev yaptı. Son haftaların istikrarlı oyuncularından biri olan ama İstikbal Mobilya Kayserispor maçında yedek oturan Rebocho, savunmanın solunda oynadı.

Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile yapılan maçta ilk 11'de oynayan Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Muhayer Oktay ve Jeremain Lens, Kasımpaşa maçına yedek başladı. Siyah-beyazlılarda ayrıca Oğuzhan Özyakup ve Erdem Seçgin de yedekler arasında yer aldı.

Tayfur Havutçu ile ilk maç

Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde ilk maçına çıktı. Havutçu, uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş'a karşı teknik direktör olarak puan mücadelesi verdi.

Kasımpaşa'da 3 değişiklik

Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı son maça göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Lacivert-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu, ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'inden 3 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.

Sarı kart cezası bulunan Jorge Fernandes ile Aytaç Kara kadroda yer almazken, Abdul Rahman Khalili ise yedek kulübesinde oturdu. Havutçu, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Veysel Sarı, Haris Hajradinovic ve Tobias Heintz'ı tercih etti.

Beşiktaş'ta başkan Çebi, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmanın sıcak bir ortamda geçtiği belirtilirken, başkan Çebi'nin teknik ekip ve oyunculara Kasımpaşa karşılaşması için başarı dilediği kaydedildi.