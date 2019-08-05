Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKasımpaşaKasımpaşa, salonda çalıştı
05.08.2019 - 13:37| AA

Kasımpaşa, salonda çalıştı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, salonda çalıştı

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan ısınma hareketleri ve esneme çalışması ile başladığı belirtildi.

İdmanın, kuvvet ve çabukluk istasyonlarından oluşan parkurda yapılan çalışmaların ardından tamamlandığı aktarıldı.

Kasımpaşa, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Hasan Çavuşoğlu: 'Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pınar Karşıyaka pivot arıyor

Pınar Karşıyaka pivot arıyor

Matt Lojeski, TOFAŞ'ta

Matt Lojeski, TOFAŞ'ta

Kasımpaşa, salonda çalıştı

Kasımpaşa, salonda çalıştı

Avrupa ikincisi milliler yurda döndü

Avrupa ikincisi milliler yurda döndü

Sıradaki Haber