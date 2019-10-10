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10.10.2019 - 13:19 | | İSTANBUL (AA)

Kasımpaşa'da günün ilk idmanı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da günün ilk idmanı

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet çalışması yapıldığı belirtildi.

Takım halinde salonda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncuların, kuvvet istasyonlarından oluşan parkurda çalışmalarını tamamladığı aktarıldı.

Kasımpaşa, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

 

 

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