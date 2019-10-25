Kayıp 10 numara

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Galatasaray’ın 10 numarası, Süper Lig’de aynı bölgeyi oynayan futbolculara göre istatistiklerde vasatı aşamadı. Faslı futbolcunun tüm rakamları tek tek alınarak ortaya veriler çıkarıldı, görünen tablo yıldız isme hiç yakışmadı.

Galatasaray’da son dönemin en çok tartışılan ismi Younes Belhanda, istatistikleriyle de sıkıntı yaşıyor. Belhanda, ne hücumda ne de savunmada etkili olamıyor. Sarı-kırmızılı takımın 10 numarası düşük performansıyla sınıfta kaldı.



Comparisonator’un verilerine göre 29 yaşındaki futbolcunun Süper Lig’de kendisiyle aynı bölgeyi paylaşan rakiplerine göre istatistikleri hiç de iyi görünmüyor.

Faslı yıldız hücum parametlerinde başarılı uzun pasta maç başına 1.83 ortalamayla 39. sırada görünüyor. Bu istatistikte 5.86 ile Emre Belözoğlu ilk sırada. Belhanda, rakip 3. bölgesine yapılan başarılı pasta ise 12. sırada. Kazanılan ofansif 1’e 1’de 14. sırada, başarılı atak aksiyonlarında 16. sırada, başarılı driplingde 18. sırada, şut pasında 13. sırada, asistte 27. sırada ve gol ortalamasında 39. sırada. Defansif parametlerde de durum kötü görünüyor. Faslı, kazanılan defansif 1’e 1’de 49. sırada, top kazanmada 56. sırada, rakip sahada top kazanmada 36. sırada, başarılı defansif aksiyonlarda 53. sırada.



Öte yandan, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftarların protestosuna küfürlerle karşılık vermişti. Hatasını fark eden Belhanda, camiasından özür diledi. Faslı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakârca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim” ifadelerini kullandı.