Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray Haberleri ‘Kayıp istemiyorum’
07.12.2019 - 08:00 |

‘Kayıp istemiyorum’

Teknik direktör Fatih Terim futbolcularına kendilerini zor bir 90 dakikanın beklediğini anlattı.

‘Kayıp istemiyorum’

Galatasaray, Alanyaspor maçının son hazırlıklarını dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Fatih Terim futbolcularına kendilerini zor bir 90 dakikanın beklediğini anlattı.
Tecrübeli hocanın, “Ligin ilk yarısında çok puan kaybettik. Şimdi önümüzde 4 maç var ve bunun en zor 90 dakikasına çıkacağız. Puan kaybı istemiyorum. İlk dakikadan coşkulu ve istekli bir takım görmek istiyorum” dedi.

Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türklerin yüzde 30’u A Milli Takım’dan EURO 2020’de yarı final bekliyor

Türklerin yüzde 30’u A Milli Takım’dan EURO 2020’de yarı final bekliyor

Mustafa Denizli, Tractor Sazi'den karşılıklı anlaşarak ayrıldı

Mustafa Denizli, Tractor Sazi'den karşılıklı anlaşarak ayrıldı

Dakar’da bir efsane Laia Sanz

Dakar’da bir efsane Laia Sanz

NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 14. galibiyet

NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 14. galibiyet

Sıradaki Haber