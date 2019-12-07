‘Kayıp istemiyorum’

Galatasaray, Alanyaspor maçının son hazırlıklarını dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Fatih Terim futbolcularına kendilerini zor bir 90 dakikanın beklediğini anlattı.

Tecrübeli hocanın, “Ligin ilk yarısında çok puan kaybettik. Şimdi önümüzde 4 maç var ve bunun en zor 90 dakikasına çıkacağız. Puan kaybı istemiyorum. İlk dakikadan coşkulu ve istekli bir takım görmek istiyorum” dedi.