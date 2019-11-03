Kayserispor-Fenerbahçe maçının canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Lige zor bir fikstürle başlamasına rağmen üst sıralara tutunmayı başaran Fenerbahçe liderlik maçına çıkıyor. İki haftadır kazanan Sarı-lacivertliler galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan Kayserispor’u da yendiği takdirde Alanyaspor’u 1 puanla geçerek liderliğe yükselecek. Fenerbahçe’de Max Kruse ve Tarsus İdman Yurdu karşısında sakatlanan Adil Rami kadroya alınmadı. Dirar ve Harun halen düzelmeyen isimler. Son dönemde savunma tandemini Serdar-Zanka ikilisiyle kuran Ersun Yanal ileri uçta ise Kruse’nin yokluğunda 4-1-4-1 dizilişini uyguluyor.

Kayserispor’da ise Samet Aybaba alınan kötü sonuçların ardından istifa etmişti. Bülent Uygun’u göreve getirerek bu sezonki üçüncü hocasını göreve getiren Sarı-kırmızılı ekip ligdeki galibiyetsiz tek takım ve bu hafta sürpriz yapmak amacıyla sahaya çıkacaklar.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe’nin bu sezon deplasmanda çıktığı 5 resmi maçın 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

Kayserispor Antalyaspor ile birlikte ligin en çok gol yiyen takımı.

Kayserispor’un ligde çıktığı son 7 maçın ilk yarılarında gol oldu.

Fenerbahçe’nin ligde bu sezon çıktığı 9 maçın 8’inin ilk yarısında gol atılırken bu 8 maçın 5’inin ilk yarısında ise minimum 2 gol atıldı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Süper Lig’deki kritik karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyeleri ezici çoğunlukla Fenerbahçe galibiyetine yönelmiş durumda. Canlı bahis ve tek maç olarak oynanabilen mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %67’si Sarı-lacivertlilerin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ’ÜN TERCİHİ

Fenerbahçe istekli oyununu sürdürüyor. Konyaspor'u farklı geçen sarı lacivertliler, Kayserispor deplasmanında galip gelerek seri yapmak isteyecektir. Fenerbahçe'nin galibiyetinin yanında ilk yarı 0 maç sonucu 2 seçeneğini de oynayabilirsiniz. Bu mücadelede savunmaların hatalarıyla KGV da olacaktır.