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14.12.2019 - 11:53 | | KAYSERİ (İHA)

Kayserispor'da 5 yıllık imza! Genç Taner...

İstikbal Mobilya Kayserispor'da U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Taner Gümüş profesyonel oldu.

Kayserispor'da 5 yıllık imza! Genç Taner...

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da alt yapıdan yeni oyuncu. 2001 doğumlu genç oyuncu Taner Gümüş ile, 5 yıllık sözleşme imzaladı.

2013 yılında Kayseri Demirspor alt yapısında futbola başlayan ve ardından Kayseri Erciyesspor forma giyen Taner, 2017 yılından beri de İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde. Teknik heyetin raporu doğrultusunda dün profesyonel olan kanat oyuncusu ile 2024 yılına kadar sözleşme yapıldı.

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Taner Gümüş yarın deplasmanda oynanacak olan Gaziantep FK maçı kadrosunda yer aldı ve A takımla ilk karşılaşmasına çıkacak.

Kayserisporda 5 yıllık imza Genç Taner...

 Kayserisporda 5 yıllık imza Genç Taner...

 

 

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