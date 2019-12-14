Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Konyaspor'da Vukovic bitti, Taylan yolda
14.12.2019 - 10:08 | | Fanatik

Konyaspor'da Vukovic bitti, Taylan yolda

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren İttifak Holding Konyaspor, eski futbolcusu Jagos Vukovic ile el sıkıştı. Ayrıca yeşil beyazlı takımın hedefinde Galatasaray'da forma giyen Taylan Antalyalı da var...

Konyaspor'da Vukovic bitti, Taylan yolda

Ligde oldukça kötü bir ilk yarı geçiren Konyaspor, ara transfer dönemini oldukça hareketli geçirecek. En az 5-6 transfer yapmayı planlayan yeşil-beyazlılar’da anlaşılan ilk isim belli oldu. İç Anadolu ekibi, eski stoperi Jagos Vukovic ile el sıkıştı. 2017’nin Temmuz ayında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Olympiakos’a satılan Sırp stoper, Eylül ayında Yunan ekibinden ayrılmıştı.

Bonservisi elinde olan Vukovic, Konyaspor’un teklifine düşünmeden evet dedi. 32 yaşındaki başarılı savunmacı ile Ocak ayında 1.5 senelik mukavele yapılması planlanıyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Okan Buruk: Milli takım gibi olduk

Taylan da gündemde

Süper Lig kariyerinde toplam 87 maça çıkan 1.95’lik dev savunmacı, bu karşılaşmalarda 9 gollük hücum katkısı da sağlamıştı. Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, devre arasında forvet, kanatlar ve orta sahaya mutlaka önemli oyuncular transfer edecek. Gündemdeki isimlerden biri de Galatasaraylı Taylan Antalyalı.

Konyasporda Vukovic bitti, Taylan yolda

Arsenal-Manchester City maç öncesi son gelişmeler...

    Fenerbahçe'den ilginç gönderme!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MKE Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı

    MKE Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı

    Engin İpekoğlu: “Devre arasına kadar böyle devam edeceğiz”

    Engin İpekoğlu: “Devre arasına kadar böyle devam edeceğiz”

    Radamel Falcao 74 gün sonra 11’de

    Radamel Falcao 74 gün sonra 11’de

    Adanaspor: 1 - Menemenspor: 3

    Adanaspor: 1 - Menemenspor: 3

    Sıradaki Haber