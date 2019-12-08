Kendini kanıtladı!

Sarı-lacivertlilerde herkesin merakla beklediği isim Ferdi Kadıoğlu şans bulduğu maçlarda fark yaratmaya devam ediyor. Üst üste oynadığı İstanbulspor ve Gençlerbirliği maçlarında gollerini atan genç yetenek, gelecek için herkesi umutlandırıyor.



Bu sezon AUDI Cup’la beraber bazı lig ve kupa maçlarında kendini gösterme fırsatı bulan genç futbolcu topu ayağına her aldığında kalitesini gösterdi.

Audi Cup’ta ilk olarak Real Madrid maçında şans bulan Ferdi, etkili bir görüntü çizmişti. Dünya devine karşı ilk 11’de başlayan ve hiç çekinmeden oynayan Ferdi, takımın öne çıkan isimlerinden olmuştu.



Ligin ilk maçında Gazişehir’e karşı oyuna sonradan giren 19 yaşındaki futbolcu sahada 13 dakika kalsa da golünü atarak çıkışına devam etti.

Bir sonraki hafta zorlu Medipol Başakşehir deplasmanında Dirar’a son dakikada akıl dolu bir asist yapan 20 yaşındaki oyuncu, 3 puanı aldırdı. Ligde Göztepe deplasmanında da şans bulan Ferdi son anlarda Ozan’ın direkten dönen topunun da pasını vererek kalitesini gösterdi.

Ferdi, İstanbulspor ile oynanan kupa maçı ve son Gençlerbirliği mücadelesinde ise zirve yaptı. İstanbulspor önünde ilk 11’de başlayan futbolcu 52 saniyede önce klas bir asist yaptı ardından golünü kaydetti.



Gençlerbirliği maçında da ikinci 45 dakikada görev alan yetenekli yıldız, jeneriklik bir gole imza attı.

Isco’yu örnek alıyor

Sarı-lacivertli kulübü performansıyla heyecanlandıran Ferdi Kadıoğlu, Real Madrid’li Isco’yu örnek alıyor. Geçen yıl takıma katılan Ferdi, 2018 yaz kampında 21 Temmuz 2018 tarihinde Milliyet Gazetesi’ne konuşmuş ve ‘Isco’yu çok beğeniyorum. Kendimi, oyun ve stil olarak Isco’ya benzetiyorum. Amacım burada iyi bir kariyer yapmak’ ifadelerini kullanmıştı.