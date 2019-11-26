'Kırmızı’ isyan

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanından bir puanla dönerken hakem Mete Kalkavan en çok konuşulan konu oldu. Kalkavan’ın özellikle maçın başında 16. dakikadaki hatalı kararları büyük tepki çekti.



Henüz 16. dakikada Acquah’nın Ozan Tufan’ın direkt sol ayak bileğine yönelik hareketi ve hemen akabinde pozisyon ofsayt olmasına rağmen Jahovic’in devam edip kaleci Altay’ın baldırına basması arka arkaya iki sıkıntılı durum oluşturdu. Her iki oyuncu da ciddi darbeler alırken, devre arasında bu konu tartışıldı.

Sağlık ekibinin hemen müdahale ettiği iki futbolcu da kırmızı kart isyanı etti. Maçın başında olan ve göz göre göre yapılan bu iki hata tepki gördü. İlk yarı boyunca Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu da sık sık hakem 4’lüsüne bu pozisyonu anlatmaya çalıştı. Ancak soyunma odasında herkesin ortak görüşü, bariz ve kırmızı kartlık pozisyonların verilmemesi oldu.



Maç sonunda özeleştiri yapılırken, hakem Mete Kalkavan’ın henüz maçın başında bu hatasının önemli bir kırılma anı olduğu kaydedildi.