Konyaspor - Trabzonspor: 0-1
Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldu. Son olarak sahasında Denizlispor'a 2-1 yenilerek darbe alan bordo mavililer 3 puan parolasıyla çıktığı maçı 1-0 kazandı.
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 1-0 kazandı
Mücadelede tek golü 38. dakikada Sörloth kaydetti. Konyaspor'da Ömer Ali, 83. dakikada gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 29'a yükselterek 3. sırada yer aldı. İttifak Holding Konyaspor ise 15 puanla 15. sırada kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic (Dk. 80 Hurtado), Ali Turan, Selim Ay, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı (Dk. 61 Miya), Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic (Dk. 61 Daci)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel (Dk. 77 Doğan Erdoğan), Abdulkadir Parmak, Sturridge (Dk. 46 Yusuf Sarı, Dk. 83 Ekuban), Sosa, Nwakaeme, Sörloth
Gol: Dk. 37 Sörloth (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Ali Turan, Dk. 69 Skubic, Dk. 90 2 Selim Ay (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 67 Obi Mikel, Dk. 80 Yusuf Sarı (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 81 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor)
Maçtan dakikalar
11. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Milosevic'in ceza sahası içinde vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
30. dakikada sol kanattan çizgiye inen Alper Uludağ'ın ortası sonrası Bajic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
32. dakikada Milosevic'in sert şutunda, top kale direği dibinden az farkla auta gitti.
37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakaeme'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında, Sörloth düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
70. dakikada Miya'nın uzaktan sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle kornere çeldi.
73. dakikada Alper Uludağ'ın ortasında Jonsson'un ıskaladığı top Miya'nın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top üstten auta gitti.
79. dakikada Alper Uludağ'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.