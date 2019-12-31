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31.12.2019 - 08:41 |

Konyaspor'dan Wilfried Bony sesleri

Süper Ligde bu sezon 15 gol ile ligde en az gol atan ekiplerden olan İttifak Holding Konyaspor'un yıldız forvet Wilfried Bony ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Süper Lig’de bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan ve 15 gol ile ligde en az gol atan ekiplerden olan Konyaspor, hoca konusunu çözdükten sonra forvet transferine yönelecek. Yeşil-Beyazlılar’ın gündeminde ise dünyaca ünlü bir yıldız var: Wilfried Bony. Yeşil-Beyazlılar’ın bir süredir görüşme halinde olduğu 31 yaşındaki forvet oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanması gündemde.

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Fildişi Sahilli golcü oyuncu son olarak 2019 yılının Temmuz ayında İngiltere Championship takımlarından Swansea’de forma giymiş ve oynadığı 7 maçta 1 gol kaydetmişti. Kariyerinde Manchester City, Stoke City, Vitesse gibi takımlarda da forma giyen Bony, daha önceki transfer dönemlerinde sıkça İstanbul’un 3 büyük takımı ile anılmıştı.

Konyaspordan Wilfried Bony sesleri

Konyaspordan Wilfried Bony sesleri

 

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