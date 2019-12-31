Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın krizi

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği konusunda yönetim ikiye bölündü. Ligde son 8 haftada sadece Beşiktaş karşısında galip gelen Yeni Malatyaspor'da bazı yöneticiler, özellikle bu süreçte oynanan futbol ve alınan skorlardan memnun olmadıklarını başkan Adil Gevrek'e iletti.

RİZESPOR MAÇINDAN SONRA ADİL GEVREK'E TELKİN

Yeni Malatyaspor'da bazı yöneticiler ilk yarının geneli ve özellikle son 8 haftadaki performanstan memun olmadıklarını başkan Adil Gevrek'e iletirken, bilhassa Çaykur Rizespor karşısında alınan mağlubiyet ve sergilenen futbol rahatsızlık yarattı. Yeni Malatyaspor'un İstanbul'daki yönetim kurulu toplantısında, kulüpteki bazı yöneticiler Sergen Yalçın'ın takımda kalması gerektiğini savunuyor. Bu sebeple başkan Adil Gevrek, ligin ikinci yarısı öncesinde Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirecek.

TRANSFER KRİZİ

Öte yandan Yeni Malatyaspor'da transfer konusunda da Sergen Yalçın ile başkan Adil Gevrek arasında bazı anlaşmazlıklar yaşanıyor. Sergen Yalçın sezonun ikinci yarısı öncescinde kadroya mutlaka takviye yapılmasını ve hatta 4-5 oyuncu alınmasını isterken, Adil Gevrek bu talebe çok sıcak bakmıyor. Yönetim şu an itibariyle kadroya en fazla 2 takviye yapılabileceğini Sergen Yalçın'a iletti.

Başkan Adil Gevrek ile Sergen Yalçın arasında yapılan görüşme sonrasında her şey netlik kazanacak.