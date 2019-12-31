Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvkur Yeni Malatyaspor Haberleri Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın krizi
31.12.2019 - 08:23 | | FUTBOL ARENA

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın krizi

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın belirsizliği! Bazı yöneticiler son 8 haftalık performanstan memnun değil. Öte yandan Sergen Yalçın ile başkan Adil Gevrek arasında transfer konusunda da anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği konusunda yönetim ikiye bölündü. Ligde son 8 haftada sadece Beşiktaş karşısında galip gelen Yeni Malatyaspor'da bazı yöneticiler, özellikle bu süreçte oynanan futbol ve alınan skorlardan memnun olmadıklarını başkan Adil Gevrek'e iletti.

RİZESPOR MAÇINDAN SONRA ADİL GEVREK'E TELKİN
Yeni Malatyaspor'da bazı yöneticiler ilk yarının geneli ve özellikle son 8 haftadaki performanstan memun olmadıklarını başkan Adil Gevrek'e iletirken, bilhassa Çaykur Rizespor karşısında alınan mağlubiyet ve sergilenen futbol rahatsızlık yarattı. Yeni Malatyaspor'un İstanbul'daki yönetim kurulu toplantısında, kulüpteki bazı yöneticiler Sergen Yalçın'ın takımda kalması gerektiğini savunuyor. Bu sebeple başkan Adil Gevrek, ligin ikinci yarısı öncesinde Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İşte Arda Turan’ın alacağı para! Garanti yok...

TRANSFER KRİZİ

Öte yandan Yeni Malatyaspor'da transfer konusunda da Sergen Yalçın ile başkan Adil Gevrek arasında bazı anlaşmazlıklar yaşanıyor. Sergen Yalçın sezonun ikinci yarısı öncescinde kadroya mutlaka takviye yapılmasını ve hatta 4-5 oyuncu alınmasını isterken, Adil Gevrek bu talebe çok sıcak bakmıyor. Yönetim şu an itibariyle kadroya en fazla 2 takviye yapılabileceğini Sergen Yalçın'a iletti.

Başkan Adil Gevrek ile Sergen Yalçın arasında yapılan görüşme sonrasında her şey netlik kazanacak.

Yeni Malatyasporda Sergen Yalçın krizi

Yeni Malatyasporda Sergen Yalçın krizi

Cristiano Ronaldo 2019'da da durdurulamadı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nasıl oynayacaklar?

Nasıl oynayacaklar?

Boyd ve Orkan gözden çıkarıldı

Boyd ve Orkan gözden çıkarıldı

Teşekkürler Jailson!

Teşekkürler Jailson!

Bir ihtimal daha var!

Bir ihtimal daha var!

Sıradaki Haber