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HaberlerGalatasarayKostas Mitroglou ayağının tozuyla maça çıktı!
23.08.2019 - 00:21| Skorer

Kostas Mitroglou ayağının tozuyla maça çıktı!

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, sahasında Apollon Limassol'u 3-0 yenerken yeni transfer Kostas Mitroglou maçta forma giydi.

Kostas Mitroglou ayağının tozuyla maça çıktı!

UEFA Avrupa Ligi play 0ff ilk tur maçında PSV Eindhoven evinde Apollon Limassol'u 3-0 yendi.

Galatasaray'dan yeni transfer Kostas Mitroglou da maçta forma giydi. Yunan golcü, 81. dakikada ilk golü atan 17 yaşındaki Mohammed Ihattaren'in yerine oyuna dahil oldu.

PSV, tecrübeli golcünün transferini bu maçtan 4 saat önce açıklamıştı.

Kostas Mitroglou ayağının tozuyla maça çıktı

Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçları şöyle:

Astana (Kazakistan) - BATE (Belarus): 3-0 

Ararat (Ermenistan) - Dudelange (Lüksemburg): 2-1 

Süduva (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0 

Malmö (İsveç) - Bnei Yehuda (İsrail): 3-0 

Ludogorets (Bulgaristan) - Maribor (Slovenya): 0-0 

Feyenoord (Hollanda) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 3-0 

Kopenhag (Danimarka) - Riga (Letonya): 3-1 

AEK (Yunanistan) - Trabzonspor: 1-3 

Legia (Polonya) - Rangers (İskoçya): 0-0 

AZ Alkmaar (Hollanda) - Antwerp (Belçika): 1-1 

Strasbourg (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-0 

Gent (Belçika) - Rijeka (Hırvatistan): 2-1 

PSV (Hollanda) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0 

FCSB (Romanya) - Vitoria (Portekiz): 0-0 

Linfield (Kuzey İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 3-2 

Celtic (İskoçya) - AIK (İsveç): 2-0 

Braga (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya): 1-0 

Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan): 1-0

 Partizan (Sırbistan) - Molde (Norveç): 2-1 

Espanyol (İspanya) - Zorya (Ukrayna): 3-1 

Torino (İtalya) - Wolverhampton (İngiltere): 2-3

 

PSV'den Kostas Mitroglou için özel paylaşım!
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