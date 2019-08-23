Kostas Mitroglou ayağının tozuyla maça çıktı!
Hollanda ekibi PSV Eindhoven, sahasında Apollon Limassol'u 3-0 yenerken yeni transfer Kostas Mitroglou maçta forma giydi.
UEFA Avrupa Ligi play 0ff ilk tur maçında PSV Eindhoven evinde Apollon Limassol'u 3-0 yendi.
Galatasaray'dan yeni transfer Kostas Mitroglou da maçta forma giydi. Yunan golcü, 81. dakikada ilk golü atan 17 yaşındaki Mohammed Ihattaren'in yerine oyuna dahil oldu.
PSV, tecrübeli golcünün transferini bu maçtan 4 saat önce açıklamıştı.
Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçları şöyle:
Astana (Kazakistan) - BATE (Belarus): 3-0
Ararat (Ermenistan) - Dudelange (Lüksemburg): 2-1
Süduva (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0
Malmö (İsveç) - Bnei Yehuda (İsrail): 3-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Maribor (Slovenya): 0-0
Feyenoord (Hollanda) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 3-0
Kopenhag (Danimarka) - Riga (Letonya): 3-1
AEK (Yunanistan) - Trabzonspor: 1-3
Legia (Polonya) - Rangers (İskoçya): 0-0
AZ Alkmaar (Hollanda) - Antwerp (Belçika): 1-1
Strasbourg (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-0
Gent (Belçika) - Rijeka (Hırvatistan): 2-1
PSV (Hollanda) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0
FCSB (Romanya) - Vitoria (Portekiz): 0-0
Linfield (Kuzey İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 3-2
Celtic (İskoçya) - AIK (İsveç): 2-0
Braga (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya): 1-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan): 1-0
Partizan (Sırbistan) - Molde (Norveç): 2-1
Espanyol (İspanya) - Zorya (Ukrayna): 3-1
Torino (İtalya) - Wolverhampton (İngiltere): 2-3