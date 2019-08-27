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HaberlerFenerbahçeKötü haber geldi: Patrik Schick Leipzigâ€™e
27.08.2019 - 18:36

Kötü haber geldi: Patrik Schick Leipzigâ€™e

Forvet arayan FenerbahÃ§eâ€™ye Patrik Schickâ€™ten kÃ¶tÃ¼ haber geldi. Alman kulÃ¼bÃ¼ RB Leipzigâ€™in 23 yaÅŸÄ±ndaki golcÃ¼yle anlaÅŸmak Ã¼zere olduÄŸu ifade edildi. Schickâ€™in de Bundesligaâ€™da oynamak istediÄŸi belirtildi.

Celal Umut Eren / Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

Transferde kadrosuna bir forvet daha katmak isteyen FenerbahÃ§e, Romaâ€™da oynayan Patrik Schickâ€™i istiyor. Ancak Schick cephesinden kÃ¶tÃ¼ bir haber geldi. Ä°talyaâ€™da yer alan haberlerde, Ã‡ekyalÄ± golcÃ¼nÃ¼n Almanyaâ€™ya gitmek istediÄŸi belirtildi.

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzigâ€™in teklifine sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± kaydedilen 23 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun, Almanyaâ€™ya gitmeye â€˜evetâ€™ dediÄŸi bildirildi. Åžu anda RB Leipzig ile Roma yÃ¶neticilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye genÃ§ forvetin menajeri de katÄ±ldÄ±.

Åžu anda RB Leipzig kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n transferi bitirmek iÃ§in beklemeye geÃ§tiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

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KÃ¶tÃ¼ haber geldi: Patrik Schick Leipzigâ€™e

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