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HaberlerFenerbahçeKruse itirafı
07.10.2019 - 08:00 |

Kruse itirafı

Bundesliga ekiplerinden E.Frankfurt’un Sportif Direktörü Fredi Bobic, Kruse’yi transfer etmek istediklerini söyledi.

Kruse itirafı

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Max Kruse için Almanya’da sürpriz bir açıklama geldi. Bundesliga ekiplerinden E.Frankfurt’un Sportif Direktörü Fredi Bobic, Kruse’yi transfer etmek istediklerini söyledi.

Sezon başında tecrübeli futbolcunun Werder Bremen’le sözleşmesi bitince hemen harekete geçtiklerini aktaran Bobic, “Aslında erken hamle yaptık ve hemen Kruse ile temas kurduk. Hatta birkaç kez görüştük. Resmi bir teklif yaptık kendisine. Ancak Kruse, İstanbul’a gitmek istediğini iletti. Açıkçası Kruse’yi takımımızda görmeyi çok istedik” dedi.

 

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