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HaberlerFenerbahçeKruse zor
17.10.2019 - 08:00 |

Kruse zor

Fenerbahçe, ligdeki Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürürken, sarı-lacivertli takımda kadro ile ilgili ciddi sıkıntı yaşanıyor.

Eksiklerin fazla olması sarı-lacivertli teknik heyetin elini kolunu bağladı. Emre Belözoğlu kaburgasındaki sakatlığı sebebiyle bu hafta yok. Hasan Ali, Garry Rodrigues ve Victor Moses yeni iyileşti ve uzun süre sonra ilk kez bu hafta takımla çalıştı.

Bunun yanı sıra kasığında ağrı bulunan Max Kruse’nin oynaması oldukça zor...

Bu arada Fenerbahçe hazırlıklarına dün de devam etti. Grip olan Altay ile Harun idmanda yer almazken Ertan Özsu 9 ay aradan sonra kaleci antrenmanına çıktı. Deniz ile Ozan takıma katılırken Vedat Muriç düz koşu yaptı. Zanka, Isla ve Ferdi’nin ise bugün takıma katılmaları bekleniyor.

Kruse zor

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