Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Real Madrid açıklaması
06.12.2019 - 14:02 |

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Real Madrid açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Real Madrid'e sponsor olunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Real Madrid açıklaması

İşte yapılan resmi açıklama:

Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid’e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapılması gereği hissedilmiştir.

Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır

Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması

Lewandowski'den kalite gol!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Demir Grup Sivasspor kafilesi Malatya'ya gitti

Demir Grup Sivasspor kafilesi Malatya'ya gitti

Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Riza Durmisi resmen Nice'te!

Riza Durmisi resmen Nice'te!

Giresunspor Başkanı Eren'e 45 gün hak mahrumiyeti

Giresunspor Başkanı Eren'e 45 gün hak mahrumiyeti

Sıradaki Haber