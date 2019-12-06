Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Real Madrid açıklaması

İşte yapılan resmi açıklama:

Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid’e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapılması gereği hissedilmiştir.

Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır