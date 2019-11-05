Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSüper LigKulüpler Birliği’nde yeni başkan seçiliyor
05.11.2019 - 08:00 |

Kulüpler Birliği’nde yeni başkan seçiliyor

Kulüpler Birliği Vakfı’nda olağanüstü genel kurul bugün yapılacak.

Kulüpler Birliği’nde yeni başkan seçiliyor

Kulüpler Birliği Vakfı’nda olağanüstü genel kurul bugün yapılacak. Fikret Orman’ın Beşiktaş Kulübü’nde başkanlıktan ayrılmasının ardından vakıftaki başkanlık görevi de sona ermişti. Kulüpler Birliği bugün gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçecek. Vakfın Maslak’taki merkezinde yapılacak toplantı saat 13.00’te başlayacak.

2000 yılında kurulan Kulüpler Birliği Vakfı’nda İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı. Yeni seçilecek isim, vakfın 10. başkanı olacak.

Hayrettin Aksoy: “Oyunun hakkı bu değil buradan galip ayrılmalıydık”
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korkulan başa geldi

Korkulan başa geldi

İcra kurulu göreve başladı

İcra kurulu göreve başladı

Nzonzi maça göre oynayacak

Nzonzi maça göre oynayacak

Anca beraber kanca beraber

Anca beraber kanca beraber

Sıradaki Haber