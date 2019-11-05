Kulüpler Birliği’nde yeni başkan seçiliyor

Kulüpler Birliği Vakfı’nda olağanüstü genel kurul bugün yapılacak. Fikret Orman’ın Beşiktaş Kulübü’nde başkanlıktan ayrılmasının ardından vakıftaki başkanlık görevi de sona ermişti. Kulüpler Birliği bugün gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçecek. Vakfın Maslak’taki merkezinde yapılacak toplantı saat 13.00’te başlayacak.



2000 yılında kurulan Kulüpler Birliği Vakfı’nda İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı. Yeni seçilecek isim, vakfın 10. başkanı olacak.