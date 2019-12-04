Larsen'den Süper Lig hakemlerine özel eÄŸitim
UEFA MentÃ¶rÃ¼ ve FIFA EÄŸitimcisi Jorn West Larsen, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem GeliÅŸim ProgramlarÄ± Ã§erÃ§evesinde SÃ¼per Lig'in 13. haftasÄ±ndaki bazÄ± maÃ§larÄ± izleyerek, mÃ¼sabakalarÄ±n hakemleriyle toplantÄ±lar yaptÄ±.Â
Â TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Larsen, Zorbay KÃ¼Ã§Ã¼k'Ã¼n yÃ¶nettiÄŸi GenÃ§lerbirliÄŸi-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Abdulkadir Bitigen'in dÃ¼dÃ¼k Ã§aldÄ±ÄŸÄ± GÃ¶ztepe-FenerbahÃ§e, Serkan Tokat'Ä±n gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± Medipol BaÅŸakÅŸehir-Antalyaspor ve Ãœmit Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n yÃ¶nettiÄŸi BeÅŸiktaÅŸ-Ä°stikbal Mobilya Kayserispor mÃ¼cadelelerini izledi.
KarÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n ertesi gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilen ve maÃ§la ilgili detaylÄ± analizlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±larda, yer alma ve hareketlenme, iÅŸ birliÄŸi ile teknik yÃ¶netim konularÄ± iÅŸlendi.
Yer alma ve hareketlenme konusunda hakemlerin pozisyonlarÄ± daha iyi okumalarÄ± ve bir sonraki pozisyona hazÄ±r olmalarÄ± maÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle desteklenerek gÃ¶sterildi.
Ä°ÅŸ birliÄŸi konusunda hakemlerin ekiplerinden doÄŸru bilgileri doÄŸru ÅŸekilde almasÄ±nÄ±n Ã¶nemi vurgulandÄ±, maÃ§taki pozisyonlar deÄŸerlendirildi.
Teknik yÃ¶netim bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise maÃ§taki Ã¶nemli pozisyonlar, modern hakemlik uygulamalarÄ±, oyun kurallarÄ± ve 'Futbol ne bekliyor?' kavramlarÄ± Ã¼zerinde duruldu.
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