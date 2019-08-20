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20.08.2019 - 09:28| Fanatik

Laxalt, Fenerbahçe kararından döndü

Milan’ın Uruguaylı sol beki, daha önce ‘Evet’ dediği Fenerbahçe için geri adım attı. Yıldız futbolcunun hedefi kariyerini İspanya'da sürdürmek.

Laxalt, Fenerbahçe kararından döndü

Milan’ın Uruguaylı sol beki, daha önce ‘Evet’ dediği Fenerbahçe için geri adım attı. Real Betis, Sevilla ve Fiorentina’nın da devreye girmesi sonrası Diego Laxalt’ın önceliği bu kulüplere verdiği öğrenildi.

Oyuncunun menaceri Ariel Krasouski, bugün Casa Milan’da kulüp yöneticileri ile bir araya gelerek tekliflerin değerlendirilmesini isteyecek. İtalyan basınına göre Laxalt’ın isteği, kariyerini İspanya’da sürdürmek.

 
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