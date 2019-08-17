Lecce, Burak'ı alamadı, Farias'ı renklerine kattı

Hücum hattını Beşiktaşlı Burak Yılmaz'la güçlendirmek için çalışmalarda bulunan İtalyan ekibi Lecce, Cagliari'den Brezilyalı forvet oyuncusu Diego Farias'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.



Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso, transferinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve Farias'ın hücum opsiyonlarına genişlik kazandıracağını söyledi. 29 yaşındaki futbolcu ise şehri ve taraftarı överken, hedefinin çift haneli gol sayılarına ulaşmak olduğunu ifade etti.



Mauro Meluso, geçtiğimiz ay Burak Yılmaz transferi için İstanbul'a gelmişti. Lecce, Farias'ın kiralama bedeli olarak Cagliari'ye 1.5 milyon euro ödeyecek.