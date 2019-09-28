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HaberlerGalatasarayLevent Şahin: Belhanda idmanlarda özverili davrandı
28.09.2019 - 19:30 |

Levent Şahin: Belhanda idmanlarda özverili davrandı

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Levent Şahin: Belhanda idmanlarda özverili davrandı

İşte Levent Şahin'in sözleri: "Belhanda için doktorların verdiği rapor doğrultusunda yol aldık. Antrenmanlarda özverili davrandı. Hocamızın tercihi bu şekilde oldu. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz. Bu tercihlerimiz bu maça özel. Motive olduğumuz bir maça çıkıyoruz. Geçen haftaki maçtan notlarımız vardı, hafta içinde de buna yoğunlaştık. Derbiler zor olduğu kadar keyifli de... Taraftarımızın sonuna kadar susmayacağı, iyi olanın kazanacağı bir derbi bekliyorum."

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