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HaberlerTrabzonsporLille, Yusuf Yazıcı transferi için İstanbul'a geldi...
01.08.2019 - 16:32| Fanatik

Lille, Yusuf Yazıcı transferi için İstanbul'a geldi...

Yusuf Yazıcı'yı renklerine katmak için aylardır büyük çaba sarf eden Lille'in Sportif Direktörü Lucas Campos, transferi noktalamak için İstanbul'a geldi.

Fransa Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ısrarından vazgeçmiyor...

Fransız temsilcisinin Sportif Direktörü Lucas Campos, milli yıldızın transferine nokta koymak için İstanbul'a geldi.

Campos, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu görüştü. Transferin yarına kadar bitmesi bekleniyor. Bonservis bedelinin ise 20 milyon euro olacağı öğrenildi.

Lille, Yusuf Yazıcı transferi için İstanbula geldi...

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