Linnes'in geri dönüş heyecanı

Takımla birlikte tüm idmanlara katılan, İstanbul’daki hiçbir maçı kaçırmayıp tribüne ailesiyle beraber çıkan Norveçli futbolcu, Ocak ayı itibarıyla tekrar listeye dahil edilecek.

Bu süreçte Galatasaray taraftarının kendisine gösterdiği ilgi karşısında çok mutlu olan Linnes’in, “Sezonun ikinci yarısında kim olduğumu tekrar kanıtlamak istiyorum. Hiç kimseye küsmüş değilim. Yine elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim” dediği öğrenildi.