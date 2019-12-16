Lyon'da talihsizlik! 2 yıldızın da çapraz bağları koptu

Fransa'nın köklü kulübü Olympique Lyon büyük talihsizlik yaşadı, hem mağlup oldu hem de bir maçta 2 yıldızını kaybetti.

Fransa Ligi'nde Rennes karşısında ağır sakatlık geçiren Memphis Depay ve Jeff Reine-Adelaide'in ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Her iki futbolcunun sezonun geri kalanında forma giyememesi bekleniyor.

Hollanda Milli Takımı'nın önemli kozu Depay'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynama ihtimali de çok düşük.



