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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Lyon'da talihsizlik! 2 yıldızın da çapraz bağları koptu
16.12.2019 - 08:19 |

Lyon'da talihsizlik! 2 yıldızın da çapraz bağları koptu

Lyon sahalarımızda ender görünen bir talihsizlik yaşadı. Ligde kendi sahasında Rennes'e 1-0 boyun eğen Fransız ekibinde Memphis Depay ve Jeff Reine-Adelaide'in ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Fransa'nın köklü kulübü Olympique Lyon büyük talihsizlik yaşadı, hem mağlup oldu hem de bir maçta 2 yıldızını kaybetti. 

Fransa Ligi'nde Rennes karşısında ağır sakatlık geçiren Memphis Depay ve Jeff Reine-Adelaide'in ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Her iki futbolcunun sezonun geri kalanında forma giyememesi bekleniyor. 

Hollanda Milli Takımı'nın önemli kozu Depay'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynama ihtimali de çok düşük.

Lyonda talihsizlik 2 yıldızın da çapraz bağları koptu

 

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Lyonda talihsizlik 2 yıldızın da çapraz bağları koptu
 

 

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