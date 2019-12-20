Marcelo'ya şartlı evet

SERDAR SARIDAĞ

Fransız kulübüyle 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Marcelo yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediğini bildirdi. 32 yaşındaki deneyimli oyuncuya mesafeli yaklaşan yönetimin ise savunmadan bir ismin takımdan ayrılması ve bedelsiz gelmesi koşuluyla transferin gerçekleşebileceğini ilettiği öğrenildi.

Beşiktaş’tan 2 yıl önce 7 milyon euro bonservis karşılığında Lyon’a gittiğinde taraftarı bir hayli üzen Marcelo Guedes, siyah-beyazlı takıma geri dönmek için devre arası transfer dönemindeki hareketliliği bekliyor.



Son dönemde Lyon taraftarıyla arası açılan ve ailesinin güven içerisinde yaşaması için İstanbul’a dönmenin planlarını yapan Brezilyalı stoper, Beşiktaş Yönetimi ile temasa geçti. Siyah-beyazlıların, Lyon’la 2021’e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuya, “Kapımız sana her zaman açık fakat bonservis sorununu çözmen gerekli” cevabını verdiği belirlendi.



Yönetimin ayrıca Marcelo’ya kadroda yeni bir stopere yer olmadığını ancak savunmadan birinin gitmesi halinde bu transferin gerçekleşebileceğini söylediği bildirildi. Geçtiğimiz yaz döneminde Beşiktaş’a gelmek için yoğun çaba harcayan fakat bunda başarılı olamayan Marcelo’nun geri dönmesi halinde yıllık ücret konusunda da sorun çıkarmayacağını söylediği öğrenildi.

Mevcut kadrosunda Victor Ruiz, Domagoj Vida, Enzo Roco ve Erdoğan Kaya gibi stoperleri bulunan siyah-beyazlıların, yer açılması halinde Marcelo transferini ciddi olarak gündemine alacak. Hem bonservis bedeli hem de kontenjan nedeniyle Brezilyalı oyuncunun transferine çok yakın olamayan Beşiktaş Yönetimi’nin, önceliğini forvet ve sağ kanada verdiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların, Marcelo için düşündüğü bir diğer formül ise kiralık modeli... Ancak yönetim bu durumda bile stoperlerden birinin ayrılmasını bekleyecek. Kadrodan giden olmazsa hem maaş limitleri hem de yabancı kontenjanı açısından bu transfere yeşil ışık yakılmayacak.

Özel prim dopingi

Kartal’da Fenerbahçe derbisi öncesi tüm hesaplar üç puan için yapılıyor. Süper Lig’deki 6 maçlık galibiyet serisi Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle bozulan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe deplasmanından zaferle ayrılmaya odaklandı. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetimin, derbiyi kazanmaları halinde Yeni Malatyaspor mağlubiyetini telafi ederek, zirve yarışındaki iddiasını daha da artıracak olan futbolculara özel prim vermeyi planladığı belirlendi. Göreve gelir gelmez prim sistemini geri getiren Başkan Çebi ve arkadaşlarının, Galatasaray derbisinde olduğu gibi bu maça da özel prim vermesi bekleniyor. Fenerbahçe maçından önce takımla bir araya gelmesi beklenen Ahmet Nur Çebi’nin, derbiye dönük bir motivasyon konuşması yapacağı bildirildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da tüm planlarını galibiyet üzerinde kurduğu belirtildi.

İki kez şampiyon

Marcelo Guedes, Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de iki kez şampiyonluk yaşadı. 2015-16 sezonu ara transfer döneminde Hannover’den kiralanan Brezilyalı stoper ilk yılının yanı sıra 2016-17 sezonunda da şampiyonluk kupasını kaldırdı. Temmuz 2016’da 2 milyon euroya bonservisi Hannover’den alınan tecrübeli futbolcu ertesi yıl 7 milyon euroya Lyon’a satılmıştı.