Mariano: Fernando ve Maicon ile yakın olduğum için transferlerine çok üzüldüm

Sarı-kırmızılıların 33 yaşındaki savunma oyuncusu Mariano Filho, Galatasaray'ın Avusturya kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın şampiyonluktan başka hedefinin olamayacağını vurgulayan Mariano, "2 senedir şampiyon olan bir takım var. Galatasaray formasıyla mücadele ediyorsanız zaten şampiyonluktan başka bir hedef olamaz. Şimdi üçüncü sene de hedefimiz yine aynı olacak. Mutlaka şampiyonluk için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"SON 2 YILDAKİ BAŞAKŞEHİR MAÇLARINI UNUTAMAM"

Son 2 yılda oynadıkları iki Başakşehir maçını da unutamayacağını ifade eden tecrübeli savunmacı, "Takım performansımız ve unutamadığım maç olarak son Başakşehir maçını söyleyebilirim. Çünkü o maçın şampiyonluk yolundaki önemi de çok büyüktü. O yüzden çok stresli ve zor bir maça çıktık. 1-0 geriden geldik. Feghouli'nin unutamadığım bir röveşata golü var, sonra Eren'in attığı gol var. Ancak sadece bireysel olarak değil, takım olarak çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftarımızla beraber çok güzel bir geri dönüş oldu ve şampiyonluk geldi. Geçen sene birçok maç var tabii unutamadığım ama en unutamadığım maç olarak Başakşehir maçını söyleyebilirim. Diğer taraftan, bireysel performansım olarak geçen seneden değil, 2 sene öncesinden bir örnek vermek istiyorum. Yine Başakşehir, 2-0 kazandığımız maç. O karşılaşma, sol ayakla attığım gol ve gösterdiğim performansla Galatasaray kariyerimde unutamadığım bir diğer maçtı" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA İÇİN BÖYLE GENİŞ BİR KADRO KURMAMIZ GEREKİYOR"

Galatasaray ve diğer takımların yapacakları transferlerin kalite anlamında Süper Lig'e mutlaka katkı sağlayacağını söyleyen Mariano, "Her takımın, özellikle büyük takımların her geçen sene daha da güçlenmeleri çok normal aslında. Şimdi rakiplerimize bakıyorsunuz; yaptıkları transferler var. Mutlaka güçlenmeleri ve yeni oyuncular getirmeleri gerekiyor. Çünkü önlerinde 2 sene üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray var. Onların da hedefi tabii bizi yenip, önümüze geçip, tekrar şampiyon olabilmek. Bizim de aynı şekilde 2 senedir şampiyon olduğumuz için bu başarıyı devam ettirmemiz ve bunu sürekli hale getirmemiz gerekiyor. O yüzden de yapılan transferler var. Mutlaka aramıza yeni arkadaşlarımız da katılabilir. Bundan önce yapılan transferlerin hepsi kaliteli ve iyi oyuncular. Avrupa'da da mücadele edeceğimiz için böyle geniş bir kadro kurmamız gerekiyor. Ancak genel olarak hem bizim hem de rakiplerimizin yaptığı transferler ligin kalitesi anlamında da mutlaka daha iyi olacaktır. Lig kalitesi de her geçen sene gelen futbolcularla ve yapılan katkılarla daha da artacaktır" diye konuştu.

"TEK HEDEFİMİZ GALATASARAY'I BİR YERLERE GETİREBİLMEK"

Sağ bek mevkisinde yaşanacak rekabetin takıma mutlaka olumlu yansıyacağını dile getiren Brezilyalı futbolcu, şunları söyledi:

"Her mevkide rekabetin olması mutlaka takım başarınızı daha üst seviyeye taşıyacaktır. Bizim mevkiye baktığınızda da üç kişiyiz orada; Martin, ben ve Şener. Şener arkadaşımız aramıza yeni katıldı. O da kaliteli ve iyi bir futbolcu. Önemli olan burada tabii ki birbirine gösterilen saygı. Hepimizin birbirine olan saygısı en üst seviyede. Ortak payda da tek hedefimiz Galatasaray'ı bir yerlere getirebilmek ve bu takıma faydalı olabilmek. Son kararı her zaman tabii ki hocamız verecektir. Ben bundan önceki takımlarımda da oynarken bu tip rekabetlere girdim. Yine aynı şekilde oynamaya ve çalışmaya devam edeceğim. Biraz önce de belirttiğim gibi son kararı her zaman hocamız verecek."

"GENÇKEN SOL BEK OYNADIM"

Kariyerinin başlarında sol bekte oynadığını anlatan Mariano, "Brezilya'da çok daha gençken bazı maçlarda sol bek olarak oynadım. Ancak Avrupa'ya geldiğimden itibaren hep sağ bek oynadım. Hatta bundan önceki takımlarımda da bazı hocalarımızla, 'Sol bek oynayabilir misin?' tarzı konuşmalarımız oldu. Ancak ben, oynamak istediğim mevkinin sağ bek olduğunu ilettim. Hep de sağ bek olarak oynamaya devam ettim. Martin'in de bu görevi çok iyi yaptığını düşünüyorum. Çünkü bir sağ bek olarak sol bekte oynamak çok kolay bir iş değil. Çok farklı bir düzen, oraya uyum sağlamak kolay bir şey değil. Martin de bunu en iyi şekilde yerine getirdi ama benim fikrimi sorarsanız; ben sağ bek olarak kalmayı ve bu mevkide oynamayı tercih ediyorum" dedi.

"FERNANDO VE MAICON'UN TRANSFERLERİNE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Geçen sezon takımdan ayrılan Maicon ve geçen günlerde Sevilla'ya transfer olan Fernando ile yakın arkadaş olduklarını ifade eden Mariano Filho, şöyle konuştu:

"Hem Fernando hem Maicon benim çok yakın arkadaşlarımdı. Çok iyi anlaşıyorduk, güzel bir grubumuz ve arkadaşlığımız vardı. Tabii ki onlar gittiği için ister istemez bir insan olarak üzülüyorsunuz. Çok yakın olduğum için üzüldüm. Ancak böyle şeylere alışıyorsunuz, futbol hayatında bu tip olaylar oluyor. Bu tip dostluklar kuruluyor ama herkesin farklı bir kariyeri ve farklı bir yolu oluyor, takımlar değişebiliyor. Önemli olan o arkadaşlıkların kalıcı olabilmesi. Hem Fernando hem de Maicon ile görüşmeye devam ediyorum. İyi arkadaşlarım. Şimdi belki beraber değiliz ama arkadaşlığımız devam edecek."

"MARCAO'NUN ÖNÜNDE ÇOK UZUN BİR KARİYER VE ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY VAR"

Takımın bir diğer Brezilyalısı Marcao ile de iyi anlaştıklarını belirten Mariano, "Marcao ile devamlı yan yana olmamız gayet normal. Sonuçta ikimiz de aynı ülke vatandaşıyız. İlk zamanlarımda Maicon ve Fernando ile çok yakındım. Takımda iki Brezilyalı kaldık. Dil anlamında da benim için rahat oluyor. Çok iyi birisi ve çok da sevdiğim bir arkadaşım. Futbolcu olarak da çok beğendiğim bir oyuncu. Önünde çok uzun bir kariyer ve öğreneceği çok şey var. Buraya geldi, oynayarak devam etti ve şampiyonluk yaşadı. Yeni geldiğiniz bir takımda ilk senenizde şampiyonluk yaşamak çok önemli bir şey. Markajı çok iyi ve ayağına da çok hakim" dedi.

"BESLENMEME VE ANTRENMANLARIMA DİKKAT ETMEM GEREKİYOR"

Yaşının ilerlemesiyle kendisine daha iyi bakması gerektiğinin farkına vardığını belirten Mariano, "Tabii ki siz dışarıdan daha iyi gözlemliyorsunuz. Galatasaray'da bir sakatlık yaşadım. Sakatlıktan döndüğünüz zaman tekrar geriden başlayıp formayı sırtınıza geçirmek ve form tutmak zaman alıyor. Zaman geçiyor ve yıllar geçtikçe kendime daha iyi bakmam gerektiğinin farkına varıyorum. Önümüzdeki sene bizi zor maçlar bekliyor ve bu anlamda beslenmeme ve antrenmanlarıma dikkat etmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ALBERTO FİZİKSEL ANTRENMANLARA FAZLASIYLA ÖNEM VERİYOR"

Geçen sezonun devre arasına sarı-kırmızılı ekibe dahil olan İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ile ilgili de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Alberto ile iyi çalışıyoruz. Kendi stili de İtalyan olduğu için bizi zorluyor. Sadece o değil, bütün teknik ekip iyi çalışıyor ve bizi iyi hazırlıyor ama İtalyan olduğu için fiziksel antrenmanlara fazlasıyla önem veriyor" diye konuştu.

"ELDE EDİLEN BAŞARILAR, ONU EN GÜZEL ŞEKİLDE İFADE EDİYOR"

Teknik direktör Fatih Terim ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Mariano, "Çok fazla anlatmama gerek yok bence. Kazanılan başarılara bakıldığında her şey ortaya çıkıyor. Geldiğinden beri takımın nasıl yükselişe geçtiği ortada. Konuşmaktan ziyade elde edilen başarılar, onu en güzel şekilde ifade ediyor" dedi.

"BANEGA GELİRSE ÇOK FAYDA SAĞLAR"

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan eski takım arkadaşı Ever Banega'nın iyi bir futbolcu olduğunu vurgulayan Mariano, "Çok iyi ve kaliteli bir futbolcu. Benim çok yakın arkadaşım. Eğer Galatasaray'a gelirse bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIM"

Transfer döneminde herhangi bir teklif almadığını ifade eden Mariano, "İspanya liginden herhangi bir teklif almadım ama size öyle bir teklif geldiyse bana söyleyebilirsiniz (gülerek)" açıklamasında bulundu.

"23'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Gelecek sezonda 23'üncü şampiyonluğu almak istediklerini belirten tecrübeli sağ bek, "Taraftarlar bizi desteklemeye devam etsinler. 23'üncü şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Bundan önceki şampiyonluklar için nasıl mücadele ettiysek bu sene de en iyi şekilde mücadele edip şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORUM"

İstanbul'u çok sevdiğini ve kente alıştığını dile getiren Mariano, "İstanbul'a çok alıştım ve burayı gerçekten çok seviyorum. Zamanım olduğu kadarıyla Bebek sahiline inip, orada yürüyüş yapmaya ve kafelerde, restoranlarda oturmaya çalışıyorum. Özellikle yaz aylarında İstanbul'u daha çok seviyorum. Yaşadığım yer deniz kıyısına yakın olduğu için genellikle sahil kenarlarına çıkmayı tercih ediyorum. Yemeklere de alıştım tabii ki ama hâlâ Brezilya yemekleri benim için favori durumda" şeklinde konuşt