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HaberlerGalatasarayMariano gidebilir
18.07.2019 - 08:00

Mariano gidebilir

Cim-Bom’da satılabilecekler listesine Mariano girdi.

Mariano gidebilir

Cim-Bom’da satılabilecekler listesine sürpriz bir isim girdi. Sarı-kırmızılıların, Şener Özbayraklı’nın transferi sonrası takımdaki sağbeklerin 3’e çıkması nedeniyle Mariano’yu da satabileceği ifade edildi. Teknik ekibin, yeni sözleşme yapılan Linnes ile beraber Şener’i değerlendireceği, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Mariano’nun satılarak transfer için 3-4 milyon euroluk ek kaynak planlandığı dile getirildi.

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