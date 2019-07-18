Mariano gidebilir

Cim-Bom’da satılabilecekler listesine sürpriz bir isim girdi. Sarı-kırmızılıların, Şener Özbayraklı’nın transferi sonrası takımdaki sağbeklerin 3’e çıkması nedeniyle Mariano’yu da satabileceği ifade edildi. Teknik ekibin, yeni sözleşme yapılan Linnes ile beraber Şener’i değerlendireceği, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Mariano’nun satılarak transfer için 3-4 milyon euroluk ek kaynak planlandığı dile getirildi.