Mario Lemina yarı fiyatına!

Galatasaray’da Premier Lig ekibi Southamton’dan 1 milyon euroya kiralanan Lemina’nın bonservisinin alınması için temaslar başladı.



Sarı-kırmızılılar yapılan protokol gereği satınalma opsiyonu 30 Haziran 2020’ye kadar geçerli olan 16 milyon euroluk rakamı yarıya indirmeye çalışıyor. Teknik kadronun performansından memnun olduğu Gabonlu oyuncu için bonservis pazarlığının erken başlamasını istediği öğrenildi.



Bu nedenle ön temaslarda bulunan yönetim, 26 yaşındaki futbolcu için 8 milyon euro ödemeye hazır olduğunu karşı tarafta bildirdi. İngilizler net bir yanıt vermezken görüşmelerin yıl sonuna kadar süreceği belirtildi. Sarı-kırmızılılar en geç önümüzdeki ay Lemina’nın bonservis işini çözerek yaz sezonu için ilk transferini gerçekleştirmeyi istiyor.



Tecrübeli futbolcunun da İstanbul’da çok mutlu olduğu ve uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giyme fikrine sıcak baktığı bildirildi.