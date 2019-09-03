03.09.2019 - 07:53
Martin Linnes'in sözleşmesi donduruluyor!
Falcao, Andone ve Lemina transferlerinden sonra kadrosundaki yabancı sayısı 15’e çıkan Galatasaray’da Martin Linnes son anda takımda kaldı.
Galatasaray'da transferin son gününde hareketli saatler yaşandı. Linnes'in Kasımpaşa'ya transferinde son dakikada kriz yaşandı.
Kasımpaşaspor 27 yaşındaki Norveçli oyuncu için kiralama bedeli vermeyip ücretinin yarısını Galatasaray’ın karşılamasını isteyince transfer dün gerçekleşmedi.
Galatasaray kulübü 15 yabancıdan dolayı büyük ihtimalle Linnes'in veya Nagatomo'nun sözleşmesini askıya alacak.