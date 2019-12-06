Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe Haberleri Max Kruse: "Sonunda gol orucunu bozdum"
06.12.2019 - 22:38 |

Max Kruse: "Sonunda gol orucunu bozdum"

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Max Kruse açıklamalarda bulundu.

Max Kruse: "Sonunda gol orucunu bozdum"

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcülerinden Max Kruse açıklamalarda bulundu.

"Sonunda gol orucunu bozdum"
"Sonunda gol orucunu bozdum. Gol dışında 4-5 şansım da oldu gol için ama sonunda birini çizgiden geçirdim. Çok mutluyum."

"Hocamdan gelen bir baskı yoktu"
"Takım arkadaşlarımdan ya da hocamdan gelen bir baskı yoktu, onlar bana güveniyordu. Dışarıdan gelen bir baskı vardı. Tabii ki daha fazla gol de atabilirdim. Biraz daha üstüne koymama gerekiyor ama baktığınızda bunu kırdım."

    Lewandowski'den kalite gol!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hamza Hamzaoğlu: "Fenerbahçe hak ederek kazandı"

    Hamza Hamzaoğlu: "Fenerbahçe hak ederek kazandı"

    Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe her maçı kazanmaya oynar"

    Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe her maçı kazanmaya oynar"

    Ersun Yanal: "Tolgay, Ferdi, daha çok zaman alacaklar"

    Ersun Yanal: "Tolgay, Ferdi, daha çok zaman alacaklar"

    Muriç: "Riske etmedim"

    Muriç: "Riske etmedim"

    Sıradaki Haber