Max Kruse'den itiraf! "Türkçe olarak en çok..."

Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Max Kruse açıklamalarda bulundu

"İlk golü attım, mutluyum"

"Depremde hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Bütün Türkiye için dün acı bir gün oldu. Bu maç bizim çok önemliydi. İlk golü attım, mutluyum. Bu maçın önemli olduğunu söylemiştik. Kazandığımız için takım olarak çok mutluyuz."

"Beni çok fazla takip etmedi"

"Mehmet Topal, beni çok fazla takip etmedi ve ben de daha fazla boş alan yarattım."

'Yavaş' kelimesini kullanıyorum"

"Türkçe olarak en çok 'Yavaş' kelimesini kullanıyorum. Yavaş yavaş kendimi buraya daha ait hissediyorum. Daha da iyi Türkçe konuşacağım."

Max Kruse kimdir?