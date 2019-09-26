Mbaye Diagne tartÄ±ÅŸmasÄ± alevleniyor!

Galatasaray'Ä±n yaz transfer dÃ¶neminin son gÃ¼nÃ¼ndeÂ 3 milyon 350 bin euroÂ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Club Brugge'e kiraladÄ±ÄŸÄ± Senegalli golcÃ¼Â Mbaye Diagne, dÃ¼nÂ BelÃ§ika KupasÄ±'ndaÂ Francs Borains'iÂ 3-0Â yendikleri maÃ§Ä±n devre arasÄ±nda oyundan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Yeni takÄ±mÄ±nda ÅŸu ana kadar yalnÄ±zca 48 dakika sÃ¼re alabilen ve sergilediÄŸi performansla eleÅŸtirilerin odaÄŸÄ±ndaki isim hÃ¢line gelen 27 yaÅŸÄ±ndaki santrfora yÃ¶nelik tepkilerse Ã§Ä±ÄŸ gibi bÃ¼yÃ¼yor.

MÃ¼cadelenin ardÄ±ndanÂ Het NieuwsbladÂ gazetesine aÃ§Ä±klamalarda bulunan teknik direktÃ¶rÂ Philippe Clement, "Diagne, buraya fiziksel aÃ§Ä±dan bazÄ± dezavantajlarla geldi. Bu sorunu kademeli olarak Ã§Ã¶zÃ¼yoruz. Ancak onu oyundan Ã§Ä±karmamÄ±n nedenlerinden biri de takÄ±mÄ±n Ã¶n bÃ¶lgede daha Ã¼retken olmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±." ifadelerini kullandÄ±. Clement'Ä±n bu sÃ¶zlerini ikna edici bulmayan BelÃ§ika basÄ±nÄ± ise Diagne'nin Galatasaray'la sezon Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±k kampÄ±nÄ±n tamamÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â (Fanatik)

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