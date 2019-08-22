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HaberlerGalatasarayMbaye Diagne'den ilginç paylaşım!
22.08.2019 - 10:10

Mbaye Diagne'den ilginç paylaşım!

Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne ilginç bir paylaşıma imza attı.

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Diagne'den kafa karıştıran bir sosyal medya paylaşım geldi.

sosyal medya hesabından Fiorentina ile oynanan hazırlık maçı önce çekilen takım fotoğrafını paylaşan Senegalli yıldız altına 'Kazanan takım değişmez' ifadelerini kullandığı bir not bıraktı.

Galatasaray'ın Fiorentina maçını 4-1 kaybederken 27 yaşında golcünün bu paylaşımı kafa karıştırdı.

Mbaye Diagneden ilginç paylaşım

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