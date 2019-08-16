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Haberler GalatasarayDenizlispor maçında mecburen Diagne!
16.08.2019 - 08:00

Denizlispor maçında mecburen Diagne!

Mbaye Diagne, Falcao transferinin gecikmesi nedeniyle sezonun ilk maçında bugün Denizli deplasmanında sahada olacak.

Galatasaray’da satış listesine konulan Mbaye Diagne, Falcao transferinin gecikmesi nedeniyle sezonun ilk maçında bugün Denizli deplasmanında sahada olacak.


Feghouli’nin yokluğunda Babel’i kanatta değerlendirmeyi düşünen Teknik Direktör Fatih Terim’in, Senegalli forvete de ileri uçta şans tanıyacağı bildirildi. Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda pazartesi günü ameliyat olan Feghouli’nin dışında kendisine kulüp bulması söylenen Mitroglou ile başka bir takıma kiralanacak olan Ozornwafor da yine Denizli’ye götürülmedi.

Denizlispor maçında mecburen Diagne
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