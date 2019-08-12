Medipol Başakşehir kafilesi Atina'da

Özel uçakla İstanbul'dan Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na gelen turuncu-lacivertli ekip, buradan otobüsle konaklayacağı otele hareket etti .

Kafilede, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulübün üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de yer aldı.

Medipol Başakşehir, maçın oynanacağı Karaiskakis Stadı'nda bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmandan önce statta, teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Olympiakos ile Medipol Başakşehir arasında yarın oynanacak mücadele 21.30'da başlayacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Yunan ekibi 1-0 kazanmıştı.

Okan Buruk ve Chedjou için UEFA'dan yanıt bekleniyor

Medipol Başakşehir, Olympiakos ile İstanbul'da oynanan mücadelenin ardından soyunma odası koridorlarında İsrailli hakem Orel Grinfeld tarafından kırmızı kart gösterilen teknik direktör Okan Buruk ve Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou için UEFA'ya yaptığı itirazın sonucunu bekliyor.

Turuncu-lacivertli kulüp, bu mücadele sonrasında Buruk ve Chedjou'nun gördüğü kırmızı kartların haksız olduğu gerekçesiyle UEFA'ya itirazda bulunmuştu. UEFA'dan gelecek yanıta göre Okan Buruk'un ve Chedjou'nun durumu netlik kazanacak.

Eksikler

İstanbul ekibinde, ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ile sakatlığı nedeniyle Atina'ya getirilmeyen kaptan Mahmut Tekdemir yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli takımda orta sahada görev yapan Gökhan İnler de sakatlığı nedeniyle maç kafilesinde yer almadı.

"Buraya tur atlamak için geldik"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın karşılaşacakları Olympiakos'u mağlup ederek tur atlayacaklarına inandıklarını söyledi.

Göksel Gümüşdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Olympiakos'un güçlü bir rakip olduğunu belirterek, "Rövanşa geldik. Kolay bir maç olmayacak ama maalesef ilk maçta istediğimiz neticeyi alamadık." dedi.

İlk maçta İsrailli hakem Orel Grinfeld'in yönetimini eleştiren Gümüşdağ, "İsrailli hakemin ilk 20 dakikadaki yönetimi malum. Böyle bir maça verilmesi de büyük fiyaskoydu. Çok kötü kararlar vererek, gerçekten takımın enerjisini çok düşürdü. Bunlara sığınmanın bir anlamı yok. Biz buraya tur atlamak için geldik. Hepimiz motiveyiz. İnşallah çıkıp, sahada en iyi mücadeleyi verip, turu alıp geleceğiz." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın kulüp için büyük önem taşıdığının altını çizen Gümüşdağ, "Bizim için önemli bir tecrübe, önemli bir tanıtım. Başakşehir Futbol Kulübü 5 yılı bitirdi, 6. sezonuna gidiyor. 5 yıldır Avrupa'da gerek UEFA Avrupa Ligi'ne, gerekse de Şampiyonlar Ligi ön elemesine kalıyor. Bunlar önemli tecrübeler ve önemli tanıtım argümanları. Futbolun en üst organizasyonu Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi içerisinde olmak Başakşehir'e çok büyük katkılar sağlar." ifadelerini kullandı.

"Biraz sonra haber alacağız"

Olympiakos ile İstanbul'da oynanan ilk maçın ardından soyunma odası koridorlarında kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk ve Kamerunlu Aurelien Chedjou için UEFA'ya itirazda bulunduklarını hatırlatan Göksel Gümüşdağ, "UEFA Disiplin Kurulundan biraz sonra haber alacağız. Maça katılabilecekler mi diye UEFA'dan haber bekliyoruz. Gerekli açıklamayı yaptık. Çünkü kırmızı kart görecek karşılıklı bir konuşma yok. Ben kararın olumlu olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Transferi büyük ölçüde kapattıklarını vurgulayan Başkan Gümüşdağ, "Şu an önümüzde lige başlayacağımız bir süreç var. Az da bir süreç kaldı ama biz genel anlamda transferlerin çoğunu tamamlamış durumdayız. Tabii hocamızla yapacağımız toplantıda, rapor doğrultusunda bir ihtiyaç olursa değerlendiririz." diyerek sözlerini tamamladı.