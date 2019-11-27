Mehmet Demirkol: Arda, Galatasaray'ın Emre'si olabilir

İşte Demirkol'un yaptığı açıklamalar;

Diagne'nin devre arasında Galatasaray'a gelmesi çok mantıklı. Diagne'yi beğen beğenme ama geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın işine yaradı. Diagne için mükemmel tercih demiyorum ama olabilir. Galatasaray Divan Kurulu'nda kimse Diagne'yi konuşmadı! Ocak ayında 13 milyon Euro'ya transfer ediyorsun, sezon sonunda kiralık olarak gidiyor, parasını da sen ödüyorsun. Club Brugge'ün iki kanadını etkili kullandıklarını net bir şekilde gördük, ben savunmanın üçlü olacağını düşünüyorum.

Arda, Galatasaray'ın Emre'si olabilir. Önce Arda'nın Başakşehir'in Emre'si olması lazım. Devre arasında böyle bir transfer olacaksa 5 maç kaldı, bu 5 maçta Arda'nın Başakşehir'in vazgeçilmez parçası olması lazım. Fenerbahçe taraftarı Emre'yi çağırdı. Burak, Beşiktaş tribünleriyle barıştı. Bence buradaki mevzu sahadaki performans.

Fenerbahçe'nin şut kalitesinde sorun var. Bir oyuncu mental ve fiziksel olarak iyi durumda değilse o oyuncuya forma verilmemelidir. Ancak o oyuncunun yerine koyacak oyuncun yoksa sorun var. Bazı oyuncuya ne yaparsan yap olmuyor.

Abdullah Hoca ile ilgili Başakşehir'deki oyununu Beşiktaş'ta oynatıyor algısı var. Hoca da 'ben 5 farklı oyun oynattım' diyor.

Jürgen Klopp ve Pep Guardiola'nın sözleri hakkında Mehmet Demirkol: ''Büyük komedyenlerden ne farkları var? Büyük performans... İşlerini çok doğru yapan insanların rahatlığı ve samimiyeti bu.''