Mehmet Demirkol: G.Saray'da yeni bir Arda krizi

İşte Mehmet Demirkol'un yayınca kuruluşta yaptığı açıklamalar;

Muslera duvarını Rodrygo çok acayip iki vuruşla çözdü. Aslında Real Madrid maçı da böyle başladı, PSG maçı da böyle başladı ama Muslera duvarı vardı. Bu sefer Rodrygo ulaşılması zor iki vuruşla duvarı aştı. 5 yersin, 6 yersin, Real Madrid, olabilir ama oyun 6-0'lık oyun değil, oyun 10-0'lık oyun, işin doğru tarafı bu. Hoca yazık diyor, neye yazık? Oyun olmamasına yazık olabilir. Galatasaray, 2000 yılından bu yana Real Madrid'i Avrupa'da en çok yenen 3. takım, Bayern ve Juventus'tan sonra. Bu kulüp böyle bir kulüp, forma böyle bir forma. Fenerbahçe maçı da 6-0'dı, 2 tane top direkten döndü ama skor öyle çıktı.

"ŞİMDİ Mİ KARAR VERDİN HOCAM?"

Yazık da neye yazık? Her şeye yazık, tamamına yazık. Hoca yorumcunun da ötesine geçiyor, geçmişine yatırım yapıyoruz diyor. Hocam, şimdi mi? Bu altyapı takımı değil ki değiştirelim. Bu Türk futbolunun zirvesi. Tarihi boyunca bunu çok iyi yapmış, Fatih hoca da iyi yaptığı için ünvanları almış. Hocam emekli olacaksın, şimdi mi karar verdin buna? Hoca sürekli kendini dışarıda bırakarak içeriye de mesaj yolluyor. Beşiktaş karşısında son şansını değerlendirememiş 11 oyuncudan 10'u yine Real Madrid karşısında sahaya çıktı. Geri kalanların halini düşünsene. Siz zaten yoksunuz demek bu. Hoca bu kadroyla olmaz diyor.

"YENİ BİR ARDA KRİZİ"

Mariano'nun söyledikleri de çok acayip. Geçen sene de böyle oldu, biz şampiyon olduk diyor. Kutlarız, şampiyon oldun da, biz şampiyonluğu bu maçta iş yap diye kutluyoruz. Bu kadar ne yaptığını bilmez bir oyuncu topluluğu görmedim. Galatasaray, milli takımda olan Arda krizine doğru gidiyor. Kimya sorunu varsa ve idare edilemiyorsa hocanın bunu net olarak anlatması gerekiyor. Arda krizi mesela, anlatmadı hoca, sorun çıktı sonra. Kimyası bozulmuş bir takımı idare etmeniz gerekiyor. İçeride bir sorun var, Galatasaray'ın içinde bir sorun var. Hoca sürekli kaybetmekten korkmuyoruz diyor, bir tweet vardı, keşke biraz korksaydınız diyor. Bu takımın olup bitenle hiçbir ilgileri yok, burada ciddi bir dizayn problemi var, plansızlık problemi var. 3 hafta önce bu takım son şansını kullandı deyip aynı takım sahaya çıkıyorsa, korkunç bir şey bu.

"BELHANDA DIŞINDA AYNI TAKIM"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim diyor ki, bu takımdan hiçbir şey olmaz. 3 hafta önce son şansları dedi, ardından 3 hafta sonra Belhanda dışında aynı takımı sahaya sürdü. Geri kalan olmaz demek bu. Oyuncuların zaten çoğu kiralık. Oyuncuların kulüple bir bağ kurduğuna dair bulgu yok elimizde. Kontrat yapan Babel bile bambaşka bir dünyada.Şampiyonlar Ligi'nde tamamı yabancı sahaya çıkan tek takım Galatasaray'dı bu hafta. Dünya çapında bir hoca, çopk kariyerli oyuncular. Nasıl olmaz? Herhangi bir oyun istiyoruz. 6-0 neden yenildiniz diye sormuyoruz. Yenilebilirsin, bu takım Real Madrid.

"HALA EN GÜVENİLEN İSİM"

Burada görünen sorumlu Fatih Hoca'dır. Elde ettiği bütün unvanlar, övgüler haklıdır ama burada kepengi kapatmış. Fatih Terim dışında kim olursa olsun, şu maçtan sonra muhtemelen ayrılmak zorunda kalırdı. Ancak hala en güvenilen isim Fatih Terim. Bu bir taraftan müthiş bir durum, bir taraftan da çok kötü bir durum. Belhanda'nın hataları tabii ki çok var. Ancak Sneijder'in formasını üstüne geçirmekle suç işlemiş durumda.