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13.09.2019 - 14:09 | | TAKVİM

Mehmet Ekici: Bunu hak edecek ne yaptım

Fenerbahçe'de TFF'ye bildirilen 28 kişilik lig kadrosuna alınmayan Mehmet Ekici, "Kimse bana istenmediğimi söylemedi. Transferin bitmesine çok az bir süre kala benden kulüp bulmam istendi. Şimdi de kadro dışı bırakıldım. Ben bunları hek edecek ne yaptım. Büyük üzüntü yaşıyorum" dedi..

Fenerbahçe'de TFF'ye bildirilen 28 kişilik listede yer almayan Mehmet Ekici'den açıklama geldi.

ZORLUKLAR ÇEKTİM
Fenerbahçe forması giyebilmek için büyük zorlukları göze aldığı belirten Mehmet Ekici, "Kimse bana istenmediğimi söylemedi. Transferin bitmesine çok az bir süre kala benden kulüp bulmam istendi. Şimdi de kadro dışı bırakıldım. Ben bunları hek edecek ne yaptım. Büyük üzüntü yaşıyorum" diye konuştu.

OCAK'TA GİDECEK
Mehmet Ekici'nin ara transfer döneminde başka bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Mehmet Ekici: Bunu hak edecek ne yaptım

Mehmet Ekici: Bunu hak edecek ne yaptım

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