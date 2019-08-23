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23.08.2019 - 09:22| Fanatik

Mehmet Topal'a Selçuk İnan tarifesi

Galatasaray-Mehmet Topal flörtünde sıcak gelişmeler var. Sarı kırmızılı takım tecrübeli futbolcuya 4 milyon TL teklif edecek.

Mehmet Topal'a Selçuk İnan tarifesi

Teknik heyet, hem stoper hem de orta sahada görev yaptığı için tecrübeli oyuncunun transferine olumlu bakıyor.

Ancak yönetimin belirlediği mali kriterler var. Fatih hoca ile görüşen yöneticiler, Selçuk İnan’a verilen ücretin aynısını Topal’a teklif etme kararı aldı.

Bu da 4 milyon TL anlamına geliyor. Eğer Topal bu rakamı kabul ederse yani Galatasaray’ın tecrübeli kaptanı ile aynı ücrete oynamak isterse, Aslan olacak.

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