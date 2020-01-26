Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Meireles’in dönüşü muhteşem oldu
26.01.2020 - 09:24 |

Meireles’in dönüşü muhteşem oldu

Fenerbahçe’nin futbolu bırakan eski oyuncusu Raul Meireles, dört yıllık aranın ardından tekrar sahalara döndü.

Meireles’in dönüşü muhteşem oldu

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

2012-16 arası dönemde sarı-lacivertli ekibin formasını giyen, sonrasında bir süre boşta kalmasının ardından emekliye ayrılmaya karar veren Portekizli futbolcu, o zamandan beri pek ortalarda görünmüyordu.

Porto formasıyla sahaya çıktı
Portekiz’in önde gelen futbol kulüpleri, salon futbol turnuvasında karşı karşıya geldi. Bu takımlarda geçmişte forma giymiş oyunculardan kurulu takımlarla gerçekleştirilen turnuvada, Porto formasıyla Raul Meireles de forma giydi.

Eski yıldızlar bir arada
Mavi-beyazlıların kadrosunda bir dönem Trabzonspor forması giymişliği bulunan Marek Cech de yer aldı. Joao Pinto, Bosingwa, Helder Postiga, Rui Barros, Capucho, Bandeirinha ve Rui Correia gibi isimler de Porto takımında yar aldı.

Frikikten attı, futbolu göz doldurdu
Raul Meireles oynadığı futbolla kendisine hayran bıraktı. 36 yaşındaki eski futbolcunun takımı adına iyi işler yaptığı belirtilirken, Braga maçında frikikten harika bir gole de imzasını koyduğu belirtildi. Deneyimli ismin oynadığı futbol için ‘Meireles’te hala işi var’ yorumları yapıldı.

Meireles’in dönüşü muhteşem oldu

Neymar'dan baş döndüren pas organizasyonları!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rıza Kocaoğlu ve babasına 6222'den ceza geliyor

Rıza Kocaoğlu ve babasına 6222'den ceza geliyor

İH Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

İH Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Guidetti depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek

Guidetti depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek  

Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan iddialar sonrası ilk açıklama!

Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan iddialar sonrası ilk açıklama!

Sıradaki Haber