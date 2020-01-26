Meireles’in dönüşü muhteşem oldu

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

2012-16 arası dönemde sarı-lacivertli ekibin formasını giyen, sonrasında bir süre boşta kalmasının ardından emekliye ayrılmaya karar veren Portekizli futbolcu, o zamandan beri pek ortalarda görünmüyordu.

Porto formasıyla sahaya çıktı

Portekiz’in önde gelen futbol kulüpleri, salon futbol turnuvasında karşı karşıya geldi. Bu takımlarda geçmişte forma giymiş oyunculardan kurulu takımlarla gerçekleştirilen turnuvada, Porto formasıyla Raul Meireles de forma giydi.

Eski yıldızlar bir arada

Mavi-beyazlıların kadrosunda bir dönem Trabzonspor forması giymişliği bulunan Marek Cech de yer aldı. Joao Pinto, Bosingwa, Helder Postiga, Rui Barros, Capucho, Bandeirinha ve Rui Correia gibi isimler de Porto takımında yar aldı.

Frikikten attı, futbolu göz doldurdu

Raul Meireles oynadığı futbolla kendisine hayran bıraktı. 36 yaşındaki eski futbolcunun takımı adına iyi işler yaptığı belirtilirken, Braga maçında frikikten harika bir gole de imzasını koyduğu belirtildi. Deneyimli ismin oynadığı futbol için ‘Meireles’te hala işi var’ yorumları yapıldı.