Merih Demiral: Ã‡ok mutlu ve gururluyum

Bu yÄ±l dokuzuncusu gerÃ§ekleÅŸtirilen BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Spor Ã–dÃ¼lleri TÃ¶reni yapÄ±ldÄ±.Â

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Spor Kurulunun dÃ¼zenlediÄŸi organizasyonda, Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan farklÄ± kategorilerde seÃ§ilen "yÄ±lÄ±n enleri" aÃ§Ä±klandÄ±.Â

Ãœniversitenin gÃ¼ney yerleÅŸkesinde dÃ¼zenlenen Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde, THY Avrupa Ligi'nde final oynayan Anadolu Efes "yÄ±lÄ±n en iyi takÄ±mÄ±" seÃ§ildi.Â

"YÄ±lÄ±n en iyi bireysel sporcusu" Ã¶dÃ¼lÃ¼, TÃ¼rk jimnastik tarihinin ilk dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸunu kazanan Ä°brahim Ã‡olak'a verildi.

- Ã–dÃ¼llerÂ

TÃ¶rende kategorilere gÃ¶re verilen Ã¶dÃ¼ller ÅŸÃ¶yle:Â

YÄ±lÄ±n en iyi takÄ±mÄ±: Anadolu EfesÂ

YÄ±lÄ±n en iyi bireysel sporcusu: Ä°brahim Ã‡olak (Milli jimnastikÃ§i)Â

YÄ±lÄ±n en iyi antrenÃ¶rÃ¼: Giovanni Guidetti (A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ± ve VakÄ±fBank KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ± AntrenÃ¶rÃ¼)Â

YÄ±lÄ±n en iyi basketbol oyuncusu: Shane Larkin (Anadolu Efes)Â

YÄ±lÄ±n en iyi voleybolcu oyuncusu: Eda Erdem DÃ¼ndar (FenerbahÃ§e Opet)Â

YÄ±lÄ±n en iyi Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapan takÄ±mÄ±: BtcTurk Yeni MalatyasporÂ

YÄ±lÄ±n en iyi Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapan sporcusu: Merih Demiral (Juventus)Â

YÄ±lÄ±n en iyi spor yÃ¶neticisi: Ahmet AÄŸaoÄŸlu (Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ ve TÃ¼rkiye Golf Federasyonu BaÅŸkanÄ±)Â

Fair play Ã¶zel Ã¶dÃ¼lÃ¼: Yasemin Adar (Milli gÃ¼reÅŸÃ§i), Beknaz Almazbekov (Galatasaray 14 YaÅŸ AltÄ± Futbol TakÄ±mÄ±)Â

Spora teÅŸvik Ã¶dÃ¼lÃ¼: YarÄ±nÄ±n SultanlarÄ± Projesi (Giovanni Guidetti ve Bahar Toksoy Guidetti)Â

Spor kardeÅŸliÄŸi Ã¶dÃ¼lÃ¼: 16 YaÅŸ AltÄ± KÃ¼Ã§Ã¼k KÄ±zlar Voleybol Milli TakÄ±mÄ±, Ali TopaloÄŸlu (Atletizm-Ã–zel sporcu), Havva ElmalÄ± (GÃ¶rme engelli atlet), BÃ¼ÅŸra Ãœn (Paralimpik tenisÃ§i), Talha Ahmet Erdem (Judo-Ã–zel sporcu), Bahattin HekimoÄŸlu (Engelli okÃ§u)Â

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi spor elÃ§isi: Erden EruÃ§Â

ErdoÄŸan Dulda YaÅŸam Boyu BaÅŸarÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼: Necdet Turhan (GÃ¶rme engelli daÄŸcÄ± ve atlet)

Â Ã–zel baÅŸarÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼: Ä°rem Yaman (Milli tekvandocu)Â

En iyi spor programÄ±: 90 (NTV)Â

En iyi spor yorumcusu: Emre Ã–zcanÂ

En iyi spor fotoÄŸrafÄ±: Mahmut Cinci

Merih Demiral: "Ã‡ok mutlu ve gururluyum"Â

Ä°talya Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼l nedeniyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu dile getirdi.Â

BirÃ§ok Ã¶nemli sporcuyla bir araya geldiklerini anlatan Merih, "Ã‡ok mutlu ve gururluyum. Organizasyonda emeÄŸi geÃ§en herkese ve BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ã‡ok gÃ¼zel bir geceydi. Burada Ã§ok Ã¶nemli sporcu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z vardÄ±. Ã–zel sporcularÄ±mÄ±z buradaydÄ±. Onlar bizim gururumuz. OnlarÄ±n baÅŸardÄ±klarÄ±, yaptÄ±klarÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼. Hepimize Ã¶rnek oluyorlar." diye konuÅŸtu.

Â 2019'un iyi geÃ§tiÄŸini vurgulayan Merih, "Ã–zellikle milli takÄ±mla Ã§ok gÃ¼zel baÅŸarÄ±lar yakaladÄ±k. 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda da inÅŸallah bunu devam ettireceÄŸiz. Ã‡ok gÃ¼zel bir ortam var. Ä°nÅŸallah bu bozulmadan gÃ¼zel baÅŸarÄ±lar elde edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

Merih Demiral, Fransa'nÄ±n Lille takÄ±mÄ±nda forma giyen ve ciddi bir sakatlÄ±k yaÅŸayan milli futbolcu Yusuf YazÄ±cÄ± ile ilgili ise, "Yusuf YazÄ±cÄ±'ya da Ã§ok geÃ§miÅŸ olsun. Ä°nÅŸallah daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde dÃ¶necek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Adil Gevrek: "Son 5 yÄ±lda bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara imza attÄ±k"Â

Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek, son 5 yÄ±lda yakaladÄ±klarÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸta emeÄŸi olanlar adÄ±na Ã¶dÃ¼lÃ¼ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesine teÅŸekkÃ¼r eden Gevrek, "Bizi bu Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶ren, oy veren, seÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum. 5 yÄ±l iÃ§inde bu gÃ¼ne kadar emek veren yÃ¶neticilerimize, futbolcu kardeÅŸlerime, teknik ekiplere, taraftarÄ±mÄ±za ve camiamÄ±za da teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Herkesin bunda emeÄŸi var. Bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ onlar ve camiamÄ±z adÄ±na alÄ±yoruz. Son 5 yÄ±lda bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara imza attÄ±k. ÃœÃ§ yÄ±l iÃ§inde TFF 2. Lig'den SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±ktÄ±k. Ã‡ok anlamlÄ± bir Ã¶dÃ¼l olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Bizim iÃ§in gurur verici. Bir Anadolu takÄ±mÄ±nÄ±n BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesinde bÃ¶yle bir Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmesi nedeniyle mutluyuz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

2018-2019 sezonunu 5. bitirdiklerini hatÄ±rlatan Adil Gevrek, "Bu sezonu da en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Ä°lk yarÄ±nÄ±n son maÃ§Ä±na Gaziantep FK karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Hedefimiz 29 puan toplamaktÄ± ama olmadÄ±. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼nÃ¼zdeki hafta yapacaÄŸÄ±mÄ±z maÃ§Ä± kazanÄ±p ilk yarÄ±yÄ± 26 puanla kapatÄ±rÄ±z. GeÃ§en sene 5. olmuÅŸ bir takÄ±mdan beklentiler yÃ¼ksek. Bunun farkÄ±ndayÄ±z ama bu sezon lig biraz zor. En Ã¼stteki takÄ±mÄ± yenip, en alttaki takÄ±ma yenilebiliyorsunuz. Ä°kinci yarÄ± daha da zor olacak." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â

Son dÃ¶nemde tartÄ±ÅŸÄ±lan Video YardÄ±mÄ± Hakem (VAR) uygulamasÄ±na da deÄŸinen baÅŸkan Gevrek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"VAR'Ä± en Ã§ok destekleyen kulÃ¼bÃ¼z. DoÄŸru ve olmasÄ± gereken bir sistem. YÃ¼zde 100 deÄŸil ama yÃ¼zde 80-90 oranÄ±nda hatalarÄ± giderebilecek bir sistem. Ancak VAR olmasÄ±na raÄŸmen ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanÄ±yor. VAR'Ä± adil bir yÃ¶netim olmasÄ± iÃ§in istiyoruz ama sonuÃ§ta sistemi kullananlar da insan. Bu sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor olarak ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±k. Tabii ki hatalar olur ama bazÄ± hatalarÄ± VAR'Ä±n gÃ¶rmemesi bizi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor. Ä°nÅŸallah bundan sonra VAR daha doÄŸru ve adaletli bir ÅŸekilde kullanÄ±lÄ±r."Â

Ä°brahim Ã‡olak: "Ã‡ok mutluyum"

Cimnastikte dÃ¼nya ÅŸampiyonu olan ilk TÃ¼rk sporcu olan Ä°brahim Ã‡olak, aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼lden dolayÄ± mutlu olduÄŸunu kaydetti.Â

Ä°brahim, baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ±n gelmesini Ã¼mit ettiÄŸini aktararak, "Bu Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in Ã§ok mutluyum. Almanya'daki DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda tarihi bir organizasyon geÃ§irdik, tarihi baÅŸarÄ±lar elde ettik. Sonucunda da bu ÅŸekilde Ã¶dÃ¼llendirilmek benim iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir onur. Ä°nÅŸallah devamÄ± gelir." ÅŸeklide konuÅŸtu.Â

2019'un kendisi iÃ§in iyi baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda iÅŸlerin dÃ¼zeldiÄŸini dile getiren Ä°brahim Ã‡olak, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aktardÄ±:Â

"BaÅŸlangÄ±Ã§ta 2019 yÄ±lÄ± benim iÃ§in iyi deÄŸildi. BirkaÃ§ farklÄ± sakatlÄ±kla uÄŸraÅŸtÄ±m. YÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±na kadar Ã§ok iyi gitmedi ve motivasyonum dÃ¼ÅŸÃ¼yordu. SonrasÄ±nda Ãœniversite Yaz OyunlarÄ±'nda ikinci oldum. BirkaÃ§ farklÄ± organizasyonda madalya aldÄ±m. Bunlar beni motive etti. Hedefimiz olan DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'na en iyi ÅŸekilde gittim. Gitmeden Ã¶nceki, gittiÄŸimdeki ve sonrasÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerim Ã§ok farklÄ±ydÄ±. Gidince sporcular daha kuvvetli ve motive oluyorlar. Her zaman yaptÄ±ÄŸÄ±m ÅŸeyi bir kere daha yapmak istedim. HeyecanlÄ± ve farklÄ± bir yarÄ±ÅŸmaydÄ±. Sonucunda da tarihimizde ilk defa DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda madalya kazandÄ±k. Ä°lk madalya da altÄ±n oldu. Ã‡Ä±ta doÄŸrudan yÃ¼kseldi. Ä°stiklal MarÅŸÄ±'mÄ±z okundu, 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lmaya hak kazandÄ±m. Bu yÃ¼zden de Ã§ok mutluyum. Kariyerimde baÅŸarmak istediÄŸim birkaÃ§ ÅŸey vardÄ±. Bunlar, Avrupa ve dÃ¼nya ÅŸampiyonalarÄ± ile olimpiyatlarda madalya kazanmaktÄ±. GeÃ§en yÄ±l Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda ikinci oldum, bu yÄ±l DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda birinci oldum. Åžimdi de olimpiyatlar var. Olimpiyatlarda en iyisini yapabilmek iÃ§in Ã§ok sÄ±kÄ± bir antrenman programÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Hedefimiz Tokyo'da bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± en yukarÄ±ya Ã§ektirmek, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'mÄ±zÄ± dinletmek."

Yasemin Adar: "Gelecek nesillere Ã¶rnek olabiliyorsam ne mutlu bana"

TÃ¼rk spor tarihinde dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸu kazanan ilk kadÄ±n gÃ¼reÅŸÃ§i unvanÄ±na sahip Yasemin Adar, Macaristan'da dÃ¼zenlenen DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda rakibinin sakatlanan dizine hamle yapmamasÄ± nedeniyle Fair Play Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Bu Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in Ã§ok gururlu olduÄŸunu aktaran Yasemin, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim. BirÃ§ok Ã¶nemli sporcuyla bir arada olmak gurur verici. Macaristan'daki DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda Macar rakibim sakatlandÄ±. Ben de rakibimin sakat dizine hiÃ§ hamle yapmadan maÃ§Ä± idare etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ve galip geldim. SakatlÄ±ÄŸÄ±n ne demek olduÄŸunu Ã§ok iyi biliyorum. Ben de zamanÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k sakatlÄ±klar yaÅŸadÄ±m. Bundan dolayÄ± fair play Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼m. Ben her zaman sporda kiÅŸiliÄŸimle, centilmenliÄŸimle Ã¶n planda olmayÄ± Ã§ok seviyorum. Gelecek nesillere Ã¶rnek olabiliyorsam ne mutlu bana. Beni bu Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶ren herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum."Â

Hedefinin 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na vize almak olduÄŸunu aktaran Yasemin Adar, "2020'de Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na, sonrasÄ±nda da olimpiyat elemelerine en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlanÄ±p, 2020 Tokyo'ya gitmeyi hedefliyorum. TÃ¼rk kadÄ±n gÃ¼reÅŸi Ã§ok iyi bir ivme kazandÄ±. BaÅŸarÄ± git gide artÄ±yor. Elimizde olmayan tek madalya, olimpiyat madalyasÄ±. Ä°nÅŸallah onu da alÄ±r Ã¼lkemize bir gurur yaÅŸatÄ±rÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ã–zel sporculara Ã¶zel Ã¶dÃ¼lÂ

TÃ¼rkiye Ã–zel Sporcular Spor Federasyonu AsbaÅŸkanÄ± Efkan Korkmaz, sporcularÄ±yla gurur duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Kendi bÃ¼nyelerinde faaliyet gÃ¶steren Talha Ahmet ve Ali TopaloÄŸlu ile basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamada bulunan Korkmaz, "Bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ Ã¶zel sporcularÄ±mÄ±za verdiÄŸi iÃ§in BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesine teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bu Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n topluma kazandÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¶rev. TÃ¼m yetkililere teÅŸekkÃ¼r ediyorum. SporcularÄ±mÄ±zla gurur duyuyoruz. Onlar bizim her ÅŸeyimiz. Onlar iÃ§in ne yapsak az." ifadelerini kullandÄ±.Â

DÃ¼nya ÅŸampiyonu milli judocu Talha Ahmet Erdem, "EmeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Sporun yaÅŸÄ± yoktur. Hangi yaÅŸta olursanÄ±z olun sadece baÅŸlayÄ±n. GenÃ§lerden spora baÅŸlamalarÄ±nÄ± istiyorum." derken, gÃ¼lle atmada dÃ¼nya ÅŸampiyonu Ali TopaloÄŸlu ise "Ã‡ok mutluyuz. Buradan CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±za, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ±'mÄ±za ve federasyon baÅŸkanÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.Â

Â 16 YaÅŸ AltÄ± KÄ±z Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n gururu

16 YaÅŸ AltÄ± KÄ±zlar Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda yenilgisiz altÄ±n madalya kazanan ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± voleybol takÄ±mÄ±nÄ±n kaptanÄ± Pelin Eroktay, "TÃ¼rkiye'yi gururlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve bÃ¶yle bir Ã¶dÃ¼le kayÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in Ã§ok mutluyuz. TakÄ±m adÄ±na herkesin Ã§ok mutlu olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim." diye konuÅŸtu.Â

TurnuvanÄ±n en deÄŸerli oyuncusu seÃ§ilen Ã–zge Arslanalp ise, "Milli formayÄ± taÅŸÄ±mak bizim iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir onur. BÃ¶yle bir ortamda bulunduÄŸumuz iÃ§in hepimiz Ã§ok mutluyuz." ifadelerini kullandÄ±.