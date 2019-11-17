Merih Demiralâ€™a tam not verdiler

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TÃ¼rkiye ile Ä°zlanda arasÄ±nda oynanan ve ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±larÄ±n EURO 2020 biletini aldÄ±ÄŸÄ±, Avrupa ÅžampiyonasÄ± eleme maÃ§Ä±nda iki dev ekibin scout ekiplerinin hazÄ±r bulunduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ngiltereâ€™nin Manchester United ve Arsenal kulÃ¼plerinin scoutlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± tribÃ¼nde takip ettikleri, Merih Demiralâ€™Ä± 90 dakika boyunca mercek altÄ±na aldÄ±klarÄ± bildirildi.

Savunma zaferinde Merihâ€™in etkisi

BeraberliÄŸin yeterli olmasÄ± nedeniyle savunma yanÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kan bir futbol sergileyen Åženol GÃ¼neÅŸ ve Ã¶ÄŸrencileri mÃ¼cadeleyi gol yemeden tamamlamayÄ± baÅŸarÄ±rken, Merih ayrÄ±ca Ã§izgiden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± topla maÃ§a damga vurmuÅŸtu. Premier Lig ekiplerinin temsilcilerinin yÃ¶netimlerine sunduklarÄ± raporlar ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Juventus ocakta bÄ±rakmaya karar verdi

Buna gÃ¶re iki ekibin scoutlarÄ±nÄ±n da Juventus formasÄ± giyen genÃ§ savunma oyuncusundan Ã§ok etkilendikleri, hem Manchester United hem de Arsenal kulÃ¼plerine Merih Demiral ile son derece olumlu bir rapor sunduklarÄ± belirtildi. Ä°talyan ekibi Milanâ€™Ä±n da bir sÃ¼redir kendisini transfer etmek iÃ§in uÄŸraÅŸ verdiÄŸi Merih iÃ§in Juventusâ€™un ise elden Ã§Ä±karÄ±lma kararÄ± verdiÄŸi ve ocak ayÄ±ndaki ara transfer dÃ¶neminde 21 yaÅŸÄ±ndaki stoperin yeni takÄ±mÄ±nÄ±n belli olacaÄŸÄ± belirtiliyor.