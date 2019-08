‘Merih harika stoper Yazıcı özel yetenek’

CELAL UMUT EREN

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalyan medyasının sorularını yanıtladı. Sarı-kırmızılı hoca son dönemde Avrupa futbolunda yıldızını parlatan Türk oyuncularla ilgili düşüncelerini paylaşırken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Hakan Çalhanoğlu ile başlayan tecrübeli antrenör, “Milli takımda her zaman şans verdim. Saha içerisinde her şeyi yapabilecek kapasitede. Futbolda karakter çok önemlidir ve ben hem inanıyorum hem de güveniyorum, çok fazla şeyi başarabilecek bir oyuncu” dedi.

Juventus’la anlaşan Merih Demiral’a da övgülerde bulunan başarılı çalıştırıcı, “Harika bir defans oyuncusu ama daha çok genç. Adım adım gitmeli. Juventus’ta harika defans oyuncuları var. Bu nedenle kendisi için zor olacak. Ancak defansif anlamda ciddi öğrenimleri olacaktır. Çok fazla şey öğrenebilir. Türk oyuncuları bu seviyelerde daha çok görmek isterim” yorumunu yaptı.

Fatih Terim, Lille’e imza atan Yusuf Yazıcı’yı da değerlendirirken, “Özel bir yeteneğe sahip. Daha iyi yerlere ve daha büyük kulüplere gidecektir, o potansiyel fazlasıyla var. Avrupa’ya alışması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Terim, Cengiz Ünder’in her geçen sezon üstüne koyarak geliştiğini de vurgulayıp, Roma’nın çok özel bir futbolcuya sahip olduğunu sözlerine ekledi.