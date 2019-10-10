Merih’in değeri 35 milyon euro

KPMG Football Benchmark, futbol dünyasında son üç ayda piyasa değerini en fazla yükselten 10 oyuncuyu belirledi. 1 Temmuz-1 Eylül arasında piyasa değerini en çok artıran futbolcu Nicolas Pepe oldu. Fildişili forvet, değerini 24 milyon euro artırarak, 75 milyon euroya çıkardı.



Listenin ikinci sırasını değerlerini 20’şer milyon euro artıran Tomas Abraham (Chelsea) ile Sebastian Haller (West Ham) paylaşırken, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 19 milyon euroluk değer artışıyla üçüncü sırada yer aldı. KPMG Football Bencmark’ın araştırmasına göre milli oyuncunun son piyasa değeri 35 milyon euroya yükseldi. Merih sezon başında 18 milyon euro bonservis karşılığında Sassuolo’dan Juventus’a transfer olmuştu.