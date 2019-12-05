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05.12.2019 - 08:00 |

Mert Çetin harekatı!

Sarı-kırmızılı kulüp, Ocak ayında Roma'da forma giyen Mert Çetin için temaslara başlayacak.

Mert Çetin harekatı!

Galatasaray’ın devre arasında stoperdeki ilk hedefi Mert Çetin olacak. Gençlerbirliği’nden bu sezon başında Roma’ya transfer olan ve İtalyan devinde sadece 1 maçta ilk 11 oynayan 22 yaşındaki stoper için Cim-Bom temasları başlatacak.

Fatih Terim’in mutlaka alınmasını istediği Mert Çetin’in 6 aylığına kiralanması hedefleniyor. A Milli Takımı’nda da yer alan Mert Çetin’in de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na formda girmek için bu süreyi oynayacağı bir kulüpte değerlendirmek istediği bildirildi. Son olarak Nzonzi transferinden dolayı Roma ile iyi ilişkileri bulunan Cim-Bom’un, düşük bir kiralama bedeli ile bu transferi gerçekleştirmek istediği belirtildi.

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