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HaberlerDemir Grup Sivasspor Haberleri Mert Hakan Yandaş: "Sivas’ta depremi şiddetli hissettik" | Kulüplerden deprem mesajı
24.01.2020 - 21:29 | | Skorer

Mert Hakan Yandaş: "Sivas’ta depremi şiddetli hissettik" | Kulüplerden deprem mesajı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Demir Grup Sivasspor futbolcusu Mert Hakan Yandaş depremi çok şiddetli hissettiklerini açıkladı. TFF, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başta olmak üzere kulüpler mesaj yayınladı.

Mert Hakan Yandaş: "Sivas’ta depremi şiddetli hissettik" | Kulüplerden deprem mesajı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası birçok Süper Lig kulübü mesaj yayınladı.

Lider Demir Grup Sivasspor'un futbolcusu Mert Hakan Yandaş depremi çok şiddetli hissettiklerini açıkladı. Yandaş sosyal medyadan "Sivas’ta depremi şiddetli hissettik. Elazığ ve tüm Anadolu’ya çok geçmiş olsun. İnşallah kimsenin kılına zarar gelmez. Allah yar ve yardımcısınız olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kulüpler deprem ile ilgili mesaj yayınladı.

Mert Hakan Yandaş: Sivas’ta depremi şiddetli hissettik | Kulüplerden deprem mesajı

Mert Hakan Yandaş: Sivas’ta depremi şiddetli hissettik | Kulüplerden deprem mesajı

Mert Hakan Yandaş: Sivas’ta depremi şiddetli hissettik | Kulüplerden deprem mesajı

Mert Hakan Yandaş: Sivas’ta depremi şiddetli hissettik | Kulüplerden deprem mesajı

Mert Hakan Yandaş: Sivas’ta depremi şiddetli hissettik | Kulüplerden deprem mesajı

Mert Hakan Yandaş: Sivas’ta depremi şiddetli hissettik | Kulüplerden deprem mesajı

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